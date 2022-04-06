Bursa’da fetih coşkusu başladı

DÜNYA (BURSA) - Bursa’nın 696 yıl önce Orhan Gazi tarafından fethinin yıldönümü törenlerle kutlandı. Fetih Kapı’da yapılan törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, muhtarlar, mülki ve askeri erkân ile vatandaşlar katıldı. Mehter takımı ve kılıç kalkan ekiplerinin fetih kapı surlarındaki yerini almasının ardından törenler, İstiklal Marşı ve fetih salasının okunmasıyla başladı. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilüfer Alkan Günay, fetih sürecinde yaşananlar ve kentin gelişim sürecini anlattı.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın geçmiş ile geleceğin uyum içinde harmanlandığı mükemmel bir şehir olduğunu hatırlattı. Osmanlı şehir medeniyetinin mihenk taşı olan Bursa’nın bir kutup yıldızı gibi büyük bir coğrafyaya yol gösterdiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Çok farklı medeniyetler gelip geçti bu topraklardan. Osman Bey de beylikten devlete geçişin yolunun Bursa’dan geçtiğini gördü. Osman Gazi ile başlayan Bursa’yı fetih hareketi, 1326’da Orhan Gazi zamanında tamamlanabildi. Fetih sonrası yapılan çalışmalarla Bursa, Tanpınar’ın ifadesiyle, kuruluş çağının havasını saklayan şehir olarak bugünlere taşındı. Bursa, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı, ruhunun şekillendirildiği, rabbimin bolca nimetlendirdiği kadim bir şehirdir. Bu topraklar cihan devletinin doğduğu topraklardır. Bursa; 400 çadırlık Osmanlı’nın beylikten devlete giriş kapısıdır, Osmanlı’nın dibacesidir. Bu yıl Bursa’nın fethinin 696. Yılını 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak kutluyor olmanın da ayrı bir heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle, bu toprakları bizlere bırakmak için hayatını vakfeden, canını feda eden ecdadımızı rahmetle yâd ediyorum. Osman Gazi’den, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar bu şehre emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, Bursa’mızın fethinin 696. yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Fetih törenleri, Balabanbey Kalesi’ndeki etkinliklerle sona erdi.