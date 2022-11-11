Bursa'da gıda üreten KOBİ'lere OSB geliyor

Esra Özarfat

BURSA - Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile Başkan Yardımcıları İsmail Aslım, İbrahim Özhan ve Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile bir araya gelerek yeni dönemde hayata geçireceklerin projeler hakkında bilgi verdi.

Bursa’da biri orta ölçekli üreticiler diğeri de kent içinde gıda dağıtımı yapan şirketler için iki ayrı merkez kurulması gerektiğini belirten Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, borsa olarak bu konuda harekete geçtiklerini söyledi. Öncelikle üretim yapan, büyümek isteyen ancak yeterli alana sahip olmayan KOBİ’ler için bir Gıda OSB kuracaklarını belirten Matlı, “Gıdada sürdürülebilirlik, endüstriyel gıda üretimi sadece kenti değil, 85 milyonu ilgilendiren bir konu. Pandemi döneminde de bunun önemini gördük. Bursa’nın Badırga bölgesinde 300 dönüm alanda Gıda OSB kurulması için harekete geçtik. İlk etapta 170 dönüm alanda planlanıyor. Teknik çalışmaları yürütecek bir ekip oluşturacağız. Modellemeyi biz yapacağız. Katma değer yaratan, ihracatı ve markalaşmayı sağlayan firmalar öncelliğimiz olacak. Gıda alanında üretim yapan KOBİ firmaların önünü açmamız gerekiyor. Firmaların ölçekleri büyüdü. Üretim yapan, paketleme yapan firmalar artık şehir içinde kalarak sıkıştı. İhracatları artıyor. Türkiye’nin dinamikleri, sürükleyici olanları KOBİ’ler. Onların elini rahatlatırsak ekonomide ciddi bir hareketlilik sağlar” dedi. Öte yandan gıda dağıtım yapan firmaların da planlı bir alana taşınması için çalışma yürüttüklerini anlatan Özer Matlı, kentin doğusu ile batısında kurulacak lojistik noktalarda bu firmaları toplamak istediklerini aktardı.

Borsa üyeleri Gıda OSB’de kümelenecek

Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur ise gıda alanında üretim yapan KOBİ’leri yeni nesil lojistik imkanlarının kurgulanacağı bir üretim kümesi altında toplamayı hedeflediklerini ifade ederek, üretim ve dağıtım zincirinin tüm halkalarının tamamlanacağı bir yapı planlandığını söyledi. Borsa üyesi KOBİ’lerin ihracatının 1.2 milyar doları aştığına vurgu yapan Onur, “Bizim için ihracatı artırmak önceliklerden biri. Bu kompleks yeni istihdam oluşmasına katkı da sağlayacaktır” diye konuştu. Bursa TB Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan da endüstriyel gıda üretimi alanında Bursa’nın büyüme potansiyeli olan önemli bir kent olduğuna işaret ederek, özellikle büyümek isteyen KOBİ’lerin yeni ve düzenli yatırım alanlarına ihtiyaç duyduğunu anlattı. Özhan, “İhtiyaç duyulan metrekareler ön talep olarak alındıktan sonra yatırım planlamasına geçilecek. Düzenleme şehir trafiğine de nefes aldıracak” dedi. Toplantıda söz alan Başkan Yardımcısı İsmail Aslım ise şehir içinde sıkışan üreticilerin altyapılarını iyileştirerek performanslarını artırmayı, üretim yapanların kapasitelerini artırmayı ve Bursa ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerine işaret etti.

İşlem hacmi 10 milyarı aştı

Avrupa Ticaret Borsaları Birliği’ne üye Türkiye’deki tek borsa olan Bursa TB’nin 9 aylık işlem hacminin 10 milyar liranın üzerine çıktığını belirten Özer Matlı, borsada en fazla işlem gören ürünleri sırasıyla zeytin, yaş sebze-meyve, et, canlı hayvan ve Ayçiçek yapı olarak sıraladı. A grubu büyük hissedarlarından oldukları TÜRİB’de 9 aylık işlem hacminin 700 milyon liraya ulaştığını, geçen yıla göre işlem hacminde yüzde 110 artış kaydedildiğini ifade eden Matlı, 3 yılda TÜRİB ELÜS piyasasındaki yatırımcı sayısını yüzde 700’ün üzerinde artırdıklarını söyledi. Matlı, TÜRİB’de en çok işlem gören ürünlerin mısır, buğday, arpa, yulaf ve nohut olduğunu bildirdi.