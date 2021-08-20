“Bursa’da ilave OSB’lere ihtiyaç yok”

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu Onursal Başkanı ve Geçmiş Dönem Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Erdem Saker ile BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, sanayi şehri olan Bursa’nın mevcut doluluk oranlarına bakarak ilave OSB’lere ihtiyacı olmadığını vurguladı. Türkay, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/100.000 ölçekli, 2040 Bursa Çevre Düzeni Planı’nda BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu’ndan üyelerin de yer alması gerektiğini kaydetti. Ziyarette konuşan BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu Onursal Başkanı Erdem Saker ise, tarıma vurgu yaptı. Saker, verimli tarım arazileri sayesinde önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi. Saker, “Başarılı Ağaköy ve İzmir Tire Kooperatiflerinde olduğu gibi köylerimizde kooperatifçiliğin, doğru bir model üzerinde kurgulanarak, uygulanması teşvik edilmeli ve yerel yönetimlerce de yönlendirilmelidir. Uludağ’ın turizme yönlendirilmesi, yetişen ender endemik bitkilerin öne çıkarılarak yürüyüş ve yaşam alanları ile çekim merkezi hale getirilmesi Bursa’ya da Uludağ’a da değer katacaktır” diye konuştu.