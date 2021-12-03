Bursa’da kitap şöleni başladı

BURSA (DÜNYA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından birincisi 2019 yılında düzenlenen ve kitapseverlerin büyük beğenisini kazanan Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, kapılarını ikinci kez Bursalılara açtı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde kitap kurtlarına 10 gün boyunca adeta şölen yaşatacak fuar, Türk Filozofu Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken’in 120’nci doğum yılına atfedildi. Karabağ zaferi nedeniyle bu yıl misafir ülke olarak dost ve kardeş Azerbaycan belirlenirken, fuarın onur konukları da Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye’den Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. M. Uğur Derman oldu. 120’ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şairin katılım sağlayacağı, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Aykut Kazancıgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Emrah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer, Şükrü Erbaş, ve Turan Karataş gibi birçok önemli ismin okurlarıyla buluşacağı fuar, renkli törenle açıldı.

Konuk ülke Azerbaycan

Teknolojik dönüşüme rağmen kitapların insan hayatının olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Kitaplar dünyaya farklı açıdan bakmamızı, meselelere farklı çözüm yolları bulmamızı sağlar. Ruhumuzu doyurur, zekamızı kibarlaştırır, düşüncelerimizi besler, hayal gücümüzü geliştirir. Bursa’nın kültür hayatına büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu organizasyonda rahmetli Hilmi Ziya Ülken anısına panel sergi ve hatıra kitap hazırladık. Bizleri ziyadesiyle bahtiyar eden Karabağ zaferi münasebetiyle de bu yıl misafir ülke olarak ‘iki devlet tek millet’ dediğimiz Azerbaycan'ı konuk olarak belirledik. Onur konuğu olarak da Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev ile Türkiye’den Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü ve UNESCO Yaşayan Kültür Hazinesi unvanı sahibi Prof. M. Uğur Derman hocamızı ağırlıyoruz” diye konuştu.

Okullara 1 milyonluk kitap

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘kütüphanesiz okul kalmasın’ projesine de değinen Başkan Aktaş, Bursa’da şu ana kadar 214 okulda kütüphane oluşturulduğunu hatırlatarak, “Bu kadar önemli bir projeye Büyükşehir olarak sessiz kalamazdık. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu 214 okula tam 1 milyon TL değerinde kitap başlayacağız. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında kitap fuarı boyunca fuar alanında kitap kumbarası oluşturacağız. Bu kumbaraya kitap bağışında bulunabilir, kitaplarınızın okuyucularla buluşmasını sağlayabilirsiniz. 10 gün sürecek olan kitap fuarımıza bütün gençleri, aileleri, öğrencileri, kitap dostlarını, kültür şölenine hasret kalanları özellikle davet ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı ve Halk Yazarı Anar Rızayev, fuarın onur konuklarından Prof. M. Uğur Derman ve Hilmi Ziya Ülken’in torunu Fatma Artunkal’a teşekkür plaketi verdi.