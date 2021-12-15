Bursa’da KOBİ’ler ‘Dijital Dönüşüm’ü konuştu

ZEHRA ORUÇ

(BURSA) - Dernek üyelerinin katılımıyla Sheraton Bursa’da gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan TOSYÖV Bursa Şubesi Başkanı Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş, KOBİ yöneticileri olarak dijital dönüşümü yakından takip etmek zorunda olduklarını ve özellikle pandemi döneminde ne kadar elzem olduğunun ortaya konulduğunu söyledi. Bintaş, “Biz bir KOBİ derneğiyiz ve KOBİ’lerin henüz dijital araçların neler olduğunu, dijitalleşmede neye ihtiyaç duyduğunu, ne gibi yatırımlara yönelmesi gerektiği konusunda bilgisini olmadığını görüyoruz maalesef. Hatta internet sitesinin olduğu veya toplantılarını online yaptığı için dijitalleştiğini düşünen KOBİ’lerin olduğunu gördük. Bu sebeple bu tür etkinlikleri önemsiyoruz” dedi.

Toplantıda, ‘Dijital Dönüşüm Neden Önemli? Neden Bu değişimi Kabul Etmeliyiz?’ konulu sunum yapan Kavurmacı Yönetim Merkezi Kurucusu İsmail Hakkı Kavurmacı, “Dijital olmayan beyinlerle dijitalleşemezsiniz. Dijitalleşmeye giden yolda ilk adım otomasyon değil, ekibin dijital dünyaya hazırlanması, dijital bir beyin kazanmasıdır. Otomasyon bu işin sonraki adımıdır” dedi. Kavurmacı, günümüz ticaret koşullarında bilgi, fikir ve inovasyonun sermayenin önüne geçtiğinin de altını çizdi.

Uyumsoft Bulut Hizmetleri Satış Direktörü Arif Erhun Öçal ‘2022 Yılında Bizi Bekleyen Dijital Dönüşüm Süreçleri’ konusunu bir sunumla anlatırken, EVOK Software Studio Kurucu Ortağı Harun Öztürk de ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Uygulamaları’ konusunu aktardı.