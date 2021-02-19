Bursa’da meslek liseleri fabrika gibi çalışıyor

Zehra ORUÇ

BURSA-Bursa’da yüzyılı aşkın zamandır faaliyet gösteren ve tarım hayvancılıktan, otomotiv ve mobilyaya, laboratuvar hizmetlerinden tekstil ve modaya kadar pek çok sektöre kalifiye eleman yetiştiren meslek liseleri; eğitim öğretimin durduğu ve uzaktan eğitime yönelindiği pandemi sürecinde de fabrika gibi çalışıyor. Bazı meslek lisesi öğrencileri, bu dönemde okullarında gönüllülük esaslı çalışarak, dezenfektan, siperlik, maske, hijyen makine ve ekipmanları üretimi gerçekleştirirken bazı öğrenciler ise yeni kurulacak okullara mobilya tasarlamak ve Türkiye’nin otomobil girişimi olan TOGG üretimine destek için altyapısını hazırlamakta. Sanayinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nca da sahip çıkılan mesleki ve teknik anadolu liselerinin öte yandan, Ar-Ge Merkezi statüsüne alınmasıyla da meslek liselerinde yeni bir çağ başlıyor… Türkiye’de 40 meslek lisesine Ar-Ge Merkezi yapmayı hedefleyen MEB, Bursa’da dört okulun başvurusunu kabul etti.

130 yıllık tarım lisesi akredite Ar-Ge merkezi olacak

1891 yılında Sultan 2. Abdülhamid tarafından kurulan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezi olmaya hak kazandı. 'Türkiye'nin ilk tarım lisesi' olma özelliği taşıyan okulun Müdürü Ali Cihan, “Sanayi-üniversite ve lise işbirliğinin sağlanacağı bir akredite Ar-Ge merkezi kuracağız. Hayvansal üretimde verimliliğin artırılması, işgücünü azaltıp daha teknolojik üretimler, tarımsal üretimde organik ürün yetiştiriciliği konusunda patent, marka ve faydalı model geliştirmeyi hedefliyoruz. Tekno tarıma yönelik çalışmalar ile teknolojinin tarımda kullanılması üzerine çalışacağız. Laboratuvar alanında da akredite olarak üniversitelerin destek alabileceği bir yapıya kavuşmayı hedefliyoruz” dedi. Cihan, nitelikli ve katma değerli üretim odaklı verilecek eğitimler ile mezunların nitelikli personel pozisyonunda iş sahibi olabileceğini belirtti.

Ar-Ge merkezinin ilk projesi ‘3 fonksiyonlu yazıcı’

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunca (TOGG) Gemlik’te yapımı sürdürülen fabrikada elektrikli otomobil üretiminde görev alacak teknik elemanların yetiştirileceği Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) MTAL de, Ar-Ge Merkezi statü kazanan liseler arasında. Okul Müdürü Metin Sezer, “Her alanda kaynakçı, elektrikçi, otomasyoncu, makineci, bilişimci, tasarımcı yetiştiriyoruz. Ar-Ge merkezinde üretilecek ilk ürün 3 fonksiyonlu yazıcı olacak. 2016’da masaüstü mini CNC tezgah ile başladığımız çalışmalarımız bugün robot imalatına kadar geldi. 3 boyutlu yazıcı, hem 3 boyutlu baskı alabilecekler hem kesme, kazıma hem de lazerle yakma işlemlerini yapabilecek” şeklinde konuştu.

Arabalar, 5-10 dakikalık bir montajla ultra hijyenik araca dönüşüyor

Hürriyet MTAL öğretmenleri pandemi ile mücadele kapsamında temassız çalışan el dezenfektan cihazı prototipi üretti. Okul Müdürü Oktay Güllü, cihazın öncelikle yaz aylarında yapılacak sınavlarda Bursa’daki okullarda kullanılması için tasarlandığını söyledi. Ar-Ge bölümü de bulunan lisede otomatik maske ve el dezenfektanı veren, ateş ölçen makine üzerinde çalıştıklarını bildiren Gülle, araç, sürücü ve yolcular için geliştirdikleri Ultra Hijyen Sistemi projesine de değinerek, “Aracın motor kısmında bulunan cam suyu tankı revize edilerek ikiye bölünüp, bir bölümüne cam suyu, bir bölümüne de dezenfektan konuluyor. Arabalar, 5-10 dakikalık bir montajla 'hijyen araç' haline geliyor. Sistemi, TOGG’da da uygulanabilir şekilde geliştirdik. Yeni üretilecek araçlarda dezenfektan deposu aracın arkasına monte edilecek” dedi.

İhtiyacı olan okullara MEB adına sıra üretiyor

Bursa’da pek çok sanayiciyi mezun eden Tophane MTAL öğretmenleri ise, Marmara Bölgesi'ndeki ihtiyacı olan okulların öğrenci sırası ve öğretmen dolaplarını üretiyor. 152 yıllık meslek lisesinin Müdürü Murat Taşdelen, “MEB’ndan 15 bin takım sıra siparişi aldık. Bakanlığımız adına biz üretim yapıyoruz” dedi. Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü de bu okul bünyesinde kapılarını açıyor. Okul bu sayede savunma sanayi ve saatçilik sektörü için de nitelikli ara eleman yetiştirecek.

Tematik lisede 'teknoloji tabanlı akıllı mobilya' üretilecek

İnegöl’de faaliyet gösteren Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarım Teknolojileri MTAL’nde, mobilya sektörüne yön verecek projeler geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge merkezi kuruluyor. Tematik lise olarak eğitim veren okulda öğrenciler mobilya ustası gibi çalışıyor. Ayrıca, her ay binlerce parça ahşap malzemeden mangala ve benzeri zeka oyunları yapan öğrencilerin ürünleri yurt içinde satılırken ihraç da ediliyor. 2021 yılında ilk mezunlarına verecek okulun patentli ürünleri de bulunuyor.

Maske ve dezenfektan üretimi 5'e katlandı

Yiğitler MTAL öğretmen ile öğrencileri, 2020 yılında 2 milyon cerrahi maske ve 300 bin litre dezenfektan üretimi ile okuldaki üretim cihazlarını yenilerken, aynı zamanda aylık 3 bin lira maaş aldı. Bursa Çimento MTAL’nde de, el dezenfektanı, ortam dezenfektanı, kolonya, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve çamaşır suyu üretiliyor. Bir yılda yaklaşık 200 ton üretim gerçekleştiren okulda, yaklaşık 1,5 milyon lira kadar döner sermaye cirosu elde edildi. Ürünler, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından okulumuzun ürünleri 'Kestel-16' markasıyla dağıtıldı.

Bluetooth ile çalışan 'sosyal mesafe ihlali' uygulaması

Bursa Ali Osman Sönmez MTAL öğretmenlerinden Nurettin Güneş, koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere sosyal mesafe ihlalini algılayan cep telefonu uygulaması geliştirdi. Bluetooth ile çalışan uygulama, sesli sinyal vererek sosyal mesafeyi korumayı amaçlıyor.

Moda tasarımı teknolojiyle buluştu

Necatibey MTAL’nde hazırlanan Modada Dijitalleşme projesi, BEBKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kabul edildi. Okulda, çizim tabletleriyle stilist yetiştirilecek. Öğrenciler ayrıca, nakış, illüstratör, 3 boyutlu çizim dersleri de alacak.