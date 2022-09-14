Bursa’da mesleki eğitim seferberliği sürüyor

DÜNYA (BURSA) - Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), bir yandan üyelerinin ticari hayatlarına katkı sağlayacak projeler üretmeye devam ederken, diğer yandan da mesleki eğitime desteğini artırarak sürdürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında mesleki eğitim merkezlerinin niteliklerini artırmak amacıyla imzalanan ‘Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokolü’ kapsamında Bursa Ticaret Borsası, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde belirlenen üç mesleki eğitim merkezinde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile birlikte eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmeye hazırlanıyor.

İş dünyası ile entegrasyon sağlanacak

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, mesleki eğitime çok önem verdiklerini söyledi. Protokol doğrultusunda TOBB’a bağlı oda-borsalar ile mesleki eğitim merkezlerinin ortak çalışma yürüteceğini belirten Başkan Matlı, “Protokolle, sektörlerdeki güncel gelişmeler ile eğitim sisteminin eş güdümünü sağlamak, mesleki eğitim merkezlerinin eğitim kalitesini artırarak ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak ve istihdama katkı sağlamak hedefleniyor. Bu kapsamda Bursa Ticaret Borsası olarak Nilüfer Mesleki Eğitim Merkezi, Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi ile Şehit Jandarma Komando Er Bahri Avcı Mesleki Eğitim Merkezi’nde BTSO ile eş güdümlü çalışmalar yürüteceğiz” diye konuştu.

Nitelikli insan kaynağı

Bursa Ticaret Borsası’nın proje okulu olan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yürütülen çalışmaların örneklerini mesleki eğitim merkezlerinde de hayata geçirmek için gayret göstereceklerini ifade eden Matlı, “Bu protokol kapsamında Mesleki Eğitim Merkezlerindeki öğrenci sayısını artırarak, şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını Mesleki Eğitim Merkezlerinden karşılanmasını sağlamak için yola çıkıyoruz. Böylece bu merkezlerin yaygınlaşmasına katkı koyarak ülkemizin üretim gücüne güç katacak nitelikli iş gücü teminini sağlamış olacağız. Özel sektörümüzü mesleki eğitim merkezlerinden daha çok istifade etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.