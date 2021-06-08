Bursa'da OSB'ler güneş enerjisi ile üretecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Organize Sanayi Bölgeleri Birliği Enerji Üretim AŞ (BOSBİR), 2012 yılında Bursa’da faal olan 11 organize sanayi bölgesinin, elektrik tüketimleri oranında pay sahibi olarak kuruldu. Bursa’daki OSB’ler, elektrik ihtiyaçlarını kömür başta yerli kaynaklara dayalı bir elektrik üretim santrali kurarak uygun maliyetle sağlamak için BOSBİR Enerji AŞ adımını attı. Bu çerçevede EÜAŞ ile Konya Karapınar’da ortak kömür santrali kurulumu için girişimlerde bulunuldu ancak sonuçlanmayınca, BOSBİR Enerji AŞ uzun süre aktif olmadı. Mustafakemalpaşa Mermerciler İhtisas OSB dışında Bursa’da faal 17 OSB’nin 16’sı BOSBİR’e elektrik tüketimleri nispetinde ortak konumunda. 2019 yılında BOSBİR’in aktif hale getirilmesi ve elektrik, doğalgaz, su gibi alanlarda yatırım yapılması konusunda karar alındı. BOSBİR AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, pandemi nedeniyle bir miktar gecikmeye rağmen aldıkları karar çerçevesinde ilk yatırımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Özsoy, “2021 yılı Mart ayındaki genel kurulumuzda sermaye artırımı ve ana sözleşme değişikliği yaptık. Amasya’da 3,5 MW Güneş Enerji Santrali alımına karar verdik. 4 milyon dolarlık bu yatırımı da gerçekleştirdik” dedi. Yatırım ile ilgili imzalar, BOSBİR Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Özsoy, Başkanvekili Hüseyin Durmaz ve CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz tarafından atıldı.

Öncelik yenilenebilir enerji

BOSBİR Enerji AŞ Başkanvekili Hüseyin Durmaz da, temel amaçlarının yenilenebilir enerjiye yatırım olduğunu vurgulayarak, “Amasya’daki ilk yatırımımız başlangıç açısından önem verdiğimiz bir girişim oldu. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik santraller kulvarında büyümek istiyoruz. Çünkü Bursa’daki OSB’ler olarak gücümüz çok büyük. Ayrıca BOSBİR Bursa’daki bölgelerin aynı masa etrafında toplanmasında önemli bir platform haline geldi. Biz bunu çok önemsiyoruz” dedi. BOSBİR AŞ Yönetimi Başkan Ersan Özsoy (DOSAB), Başkanvekili Hüseyin Durmaz (Bursa OSB), Üyeler Zeki Şahin (İnegöl OSB), Erol Gülmez (NOSAB) ve İbrahim Burkay’dan (TEKNOSAB) oluşuyor.

OSB’ler yeşil üretim için kolları sıvadı

Öte yandan Bursa’nın OSB’leri Avrupa Yeşil Mutabakatı ile yeniden gündeme gelen düşük karbon emisyonu ile ilgili de bölgeler özelinde çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Bursa OSB, otomatik kontrol sistemleri ile donatılan ve bilgisayar aracılığıyla ile kontrol edilen atıksu arıtma tesisleri, proses düzeni fiziksel ön arıtma, kimyasal, biyolojik ve çamur arıtma gibi temel ünitelere sahip. Bünyesindeki 20 bin ağaçla Bursa’nın en yeşil OSB’lerinden biri olan Nilüfer OSB de 2007 yılında Endüstriyel Atıksu Tesisi’ni hayata geçirdi. Ayrıca Bölge Müdürlüğü, 2019 yılında, çevreye duyarlılığını belgelendirerek DIN EN ISO 140001:2015 şartlarını sağladı, 2020 yılında da Sıfır Atık Belgesi aldı. Uludağ OSB, bölgenin toplam enerji ihtiyacı olan yıllık 60 megavat enerjinin 25 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarında elde etmek için harekete geçti. 100 milyon dolara mal olacak, 25 megavatlık GES projesi için sanayicilerle görüşmeler sürerken, yap işlet devret yöntemiyle 8 yıl boyunca sanayici hiçbir bedel ödemeden elde edilecek enerjiden yararlanabilecek. 2022 sonunda devreye alınması planlanan yatırımla ilk etapta 10 megavatlık bir enerji devreye elde edilecek. Uludağ OSB ayrıca 2020 sonunda 66 bacayı, tek bacaya indiren ve bölgedeki karbondioksit salınımını yüzde 90 oranında azaltan buhar merkezi projesi için 55 milyon TL’lik buhar santralini de devreye aldı.

Çamurdan enerji üretiliyor

Türkiye’nin ilk ilçe OSB’si olan İnegöl OSB’de İleri Biyolojik Arıtma Sistemi’nin uygulandığı tesiste 300 bin nüfuslu İnegöl ilçesinin evsel atıklarının tamamını ve sanayi bölgesindeki endüstriyel atıklarının toplamı olan 120 m3/günlük atık su arıtılırken, buradan çıkan çamurda entegre bir şekilde kurutularak yakılarak enerji elde ediliyor. Islah sürecini tamamlayarak OSB statüsünü kazanan Kayapa OSB de Sıfır Atık Belgesi’ni aldı. Tekstil sektörü firmalarının kümelendiği DOSAB ise 2019 sonunda ilk etabı, 2020’de tamamı devreye alınan proje ile depo ve antrepo binalarının üzerine toplam 3 adet 1’er MWe gücünde GES kurdu. Hasanağa OSB bünyesindeki 3’üncü sınıf atık getirme merkezinde 7 farklı kategoride atıkların bertarafını sağlıyor.