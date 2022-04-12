Bursa'da şehir içindeki sanayii taşımak için yeni alanlar açılacak

Esra ÖZARFAT



BURSA - Bursa Sanayici ve İşinsanları Derneği’nin geleneksel Çekirge Toplantısı’nın konuğu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş oldu. Başkan Aktaş, iş dünyasının merak ettiği 2040 Çevre Düzeni Planı, Kültürpark Master Planı, TEKNOSOB ve ulaşım başta olmak üzere kente kazandırılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Zaman zaman kamuoyunda da tartışılan yeni sanayi bölgelerine ihtiyaç olmadığı konusuna 2040 Çevre Düzeni Planı üzerinden değinen Başkan Aktaş, Bursa’da yeni sanayi bölgeleri açmak ile ilgili bir engelin bulunmadığını söyledi.

Ancak hazırlanan planda şehir içinde kalan sanayilerle alakalı revizyonlar olacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Şehir; bulunduğu lokasyon itibariyle çok kıymetli, çok değerli. Almanya’da sanayinin toplam yüzölçüme oranı yüzde 4.5. Bizde ise planlı sanayi bölgeleri için yüzde 0,8. Plansız sanayi bölgelerini de hesapladığımızda, yüzde1.8–2 civarında oluyor. Yani sanayileşme ile ilgili hamle yapılabilir. Benim kanaatim, önce içerisini temizlemek lazım. Vişne Caddesi gibi, konutlar ile sanayinin iç içe girdiği bölgeler var. Yeni tanımlanacak sanayi bölgelerine taşıma yöntemi uygulanması lazım. Sanayi ile konutun iç içe geçtiği yerleri ayıklamak gerek. Bunu 2035 Ulaşım Master Planı ve 2040 Çevre Düzeni Planı ile çerçevelememiz ve o doğrultuda hareket etmemiz gerekli. Konutu çevir sanayiye, tarım alanını çevir sanayiye yaklaşımı ile bu işin üstesinden gelmemiz imkanız. Bizim doğru ve sağlıklı adımlar atmamız, katma değeri yüksek işler yapmamız lazım” diye konuştu.

Yeni konut alanları ihtiyacı artıyor

TEKNOSAB yapılanmasının önemine işaret eden Alinur Aktaş, kentte devam eden sanayileşmeyle birlikte yeni konut alanı ihtiyacının da arttığını, 2040 Çevre Düzeni Planı kapsamında yeni konut alanlarının da planlanacağını dile getirdi. Şehrin batı bölgesinin giderek büyüdüğünü kaydeden Aktaş, bu ve benzeri nedenlerin ulaşımda sorunlara neden olduğunun altını çizdi. “Bursa’da herkes ulaşımı konuşuyor. Trafik sebep değil, sonuçtur” diye Aktaş, Haziran 2022’de T2 hattında ulaşımın başlayacağını, Emek-Şehir Hastanesi Bursaray Hattının ardından Üniversite-Görükle Hattının da Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacağını duyurdu. Hamitler’deki çöp depolama alanının kaldırılması gerektiğini anlatan Alinur Aktaş, İnegöl’de açılan Katı Atık Depolama Tesisi’nin benzerinin kentin batısına da yapılmasının bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kültür Park dönüşüyor

Alinur Aktaş, Bursa’da dönemin Belediye Başkanı Reşat Oyal tarafından 391 bin metrekare alan üzerine yapılan ve 1955 yılında hizmete açılan Kültür Parkı’nın artık ihtiyacı karşılamayacak hale geldiğini ifade etti. Modernize etme çalışmaları kapsamında Reşat Oyal Kültür Parkı Kentsel Tasarım ve Açıkhava Tiyatrosu Fikir Projesi hazırlandığını anlatan Aktaş, doğal dokunun güçlendirileceğini, park içinde yapısal kullanımı yüzde 30 azaltmayı, yaya bisiklet yollarını yüzde 65 artırmayı, araç yollarını yüzde 70 azaltmayı, otopark kapasitesini yüzde 10 artırmayı ve su öğesini de yüzde 15 artırmayı ön gördüklerini bildirdi.