Bursa’da toplanan atıkların yüzde 75’i ekonomiye kazandırılacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’da günlük 3 bin 500 ton olan atık miktarının 2035’te 5 bin 500 tona, 2050’de ise 8 bin 900 tona çıkması bekleniyor. Bursa’da günlük oluşan 3 bin 500 ton çöp, bir yılda 7 stadyum büyüklüğünde bir alanı kaplıyor. Bursa’da günlük kişi başına 1.1 kilogram evsel atık oluştuğunu ve her gün ortaya çıkan 3 bin 500 ton atığın bertaraf edilmesinin çok ciddi bir iş olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, atıkları çöp değil, hammadde olarak gördüklerini söyledi. Tamamlanacak yatırımlarla Bursa’da toplanan atıkların yüzde 75’inin ekonomiye kazandırılacağını ifade eden Aktaş, Keles ilçesi hariç ilde vahşi depolama yapılmadığına ve yakın zamanda Keles’te de trasnfer istasyonunu devreye alarak vahşi depolamadan çıkacaklarını söyledi. İklim değişikliğiyle mücadelede yerel ölçekte çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Aktaş, “Bursaray istasyonları ile hizmet binalarının çatısını birer güneş enerjisi santraline dönüştürmeye başladık. Yenikent Katı Atık Depolama sahasında metan gazından, BUSKİ su depolarının girişlerine kurulan HES’ler vasıtasıyla da sudan enerji üretiyoruz. Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisinde de enerji üretimine başladık. Yap-işlet-devret yöntemiyle hayata geçirilen ve yılsonuna kadar toplamda 40 milyon dolarlık yatırımın yapılacağı Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisi’nde ilk biyogaz tankının devreye alınmasıyla enerji üretimi başladı. Yılsonuna kadar yaklaşık 75 bin konutun tüketimine eş değer 12 megavat enerji üretimi sağlanacak” dedi.

Yıldırım, Gürsu, Kestel, Gemlik, Orhangazi, İnegöl, Yenişehir ve İznik’ten getirilen çöplerin bu tesiste değerlendirileceğini anlatan Alinur Aktaş, benzer bir tesisi kentin batı bölgesi için de planladıklarını açıkladı. Aktaş, “Sanayileşen ve her yıl 45-50 bin aralığında nüfusu artan bir Bursa var. Bursa’nın 2050 projeksiyonunu karşılayacak bir altyapı hazırlıyoruz. Gerekli izinleri, onayları alınmış bir alanla ilgili üniversite ve STK’larla birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Kısa bir zaman içinde kamuoyuyla paylaşacağız” açıklamasını yaptı. Günlük bin 200 ton çöpü işleyecek kapasitedeki Doğu Bölgesi Entegre Katı Bertaraf Tesisi’nin çevresinde 1 dönümlük alanda orkide ve manolya bahçeleri kuracakların belirten Alinur Aktaş, gübre üretimiyle alakalı da burada bir altyapı oluşturacaklarını kaydetti.