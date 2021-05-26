Bursa’da yeşil alan hedefi 3 milyon metrekareye yükseldi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde 57 millet bahçesini hizmete açtı. 264 millet bahçesi için de çalışmalar devam ederken, hedef 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi. Bu kapsamda İstanbul’da yaklaşık 6 milyon metrekare, Ankara’da 4 milyon metrekare büyüklüğünde millet bahçeleri yapılıyor. Bursa için verilen 1,5 milyon metrekarelik hedef ise 3 milyon metrekareye yükseltildi. Geçen hafta Bursa’yı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık işbirliğiyle yapılacak Gökdere Millet Bahçesi’nde ilk fidan ekimini gerçekleştirdi. Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin sınırını belirleyen Gökdere’nin her iki yakasını kaplayan yaklaşık 257 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek Gökdere Millet Bahçesi’nin 2 bin 800 metrekaresinde sosyal donatılar, kalan alanda ise rekreasyon alanları bulunacak. 10 bin 887 metrekare alanda çocuk oyun köyü, yöresel bitkilerin mevsimsel renklendirme gösterilerinin yapılacağı 4 bin metrekarelik bitki gösteri alanları ve 2 bin 750 metrekarelik biyolojik gölet bulunacak. 2 bin metre uzunluğunda bisiklet parkurunun, 2 bin metre koşu yolunun ve 4 bin metre gezinti yolunun olacağı projede, piknik alanı, yöresel satış üniteleri ile sosyal tesis yer alacak. Ayrıca yaklaşık 55 milyon 300 bin liraya mal olan 253 dönümlük Vakıf Bera Kent Parkı’nın da açılışı yapıldı. Yıldırım ilçesinde yer alan ve bünyesinde boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, kafeteryalar, 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark da bulunan Vakıf Bera Kent Parkı, Yıldırım’ın yanı sıra Kestel ve Gürsu ilçelerine de hizmet verecek.

17 ilçede projeler devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde Bursa’nın yeniden yeşil kimliğine kavuşması, kentsel dönüşüm, sağlıklı bir altyapı ve çevre ile Osmanlı’yı kuran şehrin tarihi dokusunun korunması olmak üzere 4 konuyu ön planda tuttuklarını vurguladı. Bu konu başlıkları altında 17 ilçede devam eden çok önemli projeler olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Yaptığımız projeyi TOKİ’ye uygulatarak eski stadyumun olduğu bölgede Bursa Millet bahçesini hayata geçirdik. Doğanbey TOKİ’de çok değerli bir arazi olmasına rağmen İller Bankası’nın alanını da araziye katarak yaklaşık 20 dönümlük alanda millet bahçesi yapımına başladık. Kent siluetini bozan Tower Plaza yıkıldı. Çelik Palas’ın arkasındaki binalarda da yıkıma başlandı. Hanlar Bölgesi’nin etrafı da açılıyor. Surların arkası, Üftade bölgesi Osmangazi Belediyesi tarafından düzenleniyor. Beraberinde Sıcaksu, Akpınar, 1050 konutlarda ve Mevlana’da yapılan kentsel dönüşümlerle süreç hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu şehir yeşil ile özdeşleşmiş ve ‘Yeşil Bursa’ diye anılır. Bu nedenle yeşil en çok Bursa’ya yakışır” dedi.

Hanlar Bölgesi tarih aksı 2022 sonunda tamamlanacak





Tarihi dokunun gün yüzüne çıkarılması amacıyla başlatılan proje kapsamında 2022 yılı başında Emir Sultan-Yeşil hattıyla ilgili de çalışmaları başlatacaklarını duyuran Alinur Aktaş, şehir merkezindeki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin de önümüzdeki yıl ‘hükümetin sağladığı hibe ve kredilerle birlikte’ hız kazanacağına değindi. Başkan Aktaş, tarihi aks olan Hanlar Bölgesi’nde gerçekleşme oranı yüzde 30’a ulaşan çalışmaların 2022 yılı sonunda tamamlanacağını ifade ederek, “Yerli ve yabancı turistler için her anlamda yaşanabilir, hemşerilerimizin keyifle vakit geçirip alışveriş yapacakları bir Hanlar Bölgesi planlıyoruz” diye konuştu.