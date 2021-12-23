Bursa’dan Kosova’ya 38 milyon dolarlık ihracat

BURSA (DÜNYA) - BALKANTÜRKSİAD dernek merkezinde gerçekleşen ziyarette; BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, BALKANTÜRKSİAD Haysiyet Divanı Başkanı Vehbi Varlık , Haysiyet Divanı Üyeleri, BALKANTÜRKSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Berat Tunakan ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyeleri, BALKANTÜRK Eğitim Vakfı Başkanı İlhan Uslu, BEV Yönetim Kurulu Üyeleri, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Kosova Cumhuriyeti Ankara Maslahatgüzarı Gent Gjikolli ve beraberindeki heyetin yanı sıra Bursa’da okuyan Kosovalı öğrenciler hazır bulundu.

Ziyarette konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, “Türkiye ile Kosova arasında kökleri yüzyıllar öncesine giden kardeşlik bağlarımız var. Sadece Kosova ile değil bütün balkan ülkeleriyle yakın ilişki içerisindeyiz. Daha 1 ay önce heyet halinde Bosna Hersek’te çeşitli temaslarda bulunduk. Bursa’mız, Anadolu ile Balkanlar ve Rumeli arasında bir köprü konumunda. Bu bize çok önemli bir misyon yüklemiş durumda” dedi.

Türkiye-Kosova ticareti bu yıl yüzde 55 arttı

Ekonomik işbirliklerini arttırmak ve Kosova’ya olan bağlarını daha da kuvvetlendirmek istediklerini kaydeden Başkan Fatih Şakir, Türkiye ile Kosova arasındaki ticarete de değinerek, “Türkiye’den Kosova’ya olan yıllık ihracat 2019’da 336 milyon dolarken, 2020’de 355 milyon dolara, 2021’in 11 aylık döneminde de yüzde 55’lik artışla 482 milyon dolara yükselmiş. Bursa’dan da bu senenin 11 ayında Kosova’ya 38 milyon dolarlık ihracat yapılmış” dedi.

“İş insanlarının önündeki engelleri kaldırıyoruz”

Bursa iş insanlarını ve Dernek üyeleri özelinde Türk iş insanlarını Kosova'ya yatırım yapmaya çağıran Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka da şöyle konuştu, “Bursa’da çok sayıda Balkan kökenli soydaşımız yaşıyor. Bu nedenle Bursa her zaman Balkanlara yakındır. Türkiye ile Kosova arasındaki bağlar bağımsızlıktan önce başladı. Türk yatırımcıların Kosova'ya yatırım yapmasını önemsiyoruz. Kosova'da bankacılık, enerji ve daha pek çok sektörde faaliyet gösteren çok sayıda Türk yatırımcıları mevcut. Bizim buradaki amacımız Türk iş insanlarının bölgemize yatırım yapmasının önünü açmaktır. Türk iş insanların karşılaştığı sorunlara çözüm bulmak için çalışıyoruz. Türk iş insanlarının önündeki engelleri kaldırmaya hazırız.”

Ziyaretin ardından Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ve beraberindeki Kosova heyeti, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir eşliğinde 12 Balkan ülkesinden eserlerin olduğu Minia Balkantürk Parkı’nı gezdi.