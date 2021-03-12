Bursa’dan seferler yeniden başlıyor

BURSA (DÜNYA) - Uluslararası Yenişehir Havaalanı’nın daha aktif kullanılması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanlığı'nın temasları sonuç vermiş ve Türk Hava Yolları Bursa’dan Ankara, Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Diyarbakır ve Muş seferlerini neredeyse yüzde 100 dolulukla başlatmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl Mart ayında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden THY iç hatlardaki çapraz uçuşları durdurmuştu. THY, yeni normal diye adlandırılan 1 Haziran 2020’den itibaren Ağrı, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hatay, Iğdır, Kars, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van ve Sivas havaalanlarına uçuşları başlatırken, Bursa Yenişehir Havaalanı uçuş programı dışında tutulmuştu.

Bursa’nın da yeniden uçuş programına alınması için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanlığı'nın temasları olumlu sonuç verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Milletvekili Mustafa Esgin ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’yı ziyaret etti. Yenişehir Havaalanı’nın yeniden uçuş programına alınmasının ele alındığı ziyarette THY Bölgesel Uçuşlar ve Anadolu Jet Başkanı Şamil Karakaş da hazır bulundu. Toplantı sonunda Bursa için müjdeli haber geldi ve Ramazan Bayramı öncesinde Bursa Yenişehir Havaalanı’ndan Erzurum, Muş ve Trabzon’a uçak seferlerinin başlatılacağı açıkladı.

İstanbul’dan sonra en büyük ihracat kenti olan Bursa’nın Anadolu’nun tüm illeriyle sıkı bağları olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın her alanda ulaşılabilir bir kent olması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Pandeminin başladığı döneme kadar Bursa’dan yapılan uçak seferlerinin doluluk oranlarının çok iyi olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Ancak pandemi başlayınca THY genel olarak uçuşları durdurmuştu. Yeni normal dediğimiz 1 Haziran’da belli bölgelere uçuşlar başlamıştı ancak Bursa’mız uçuş takvimi dışında kaldı. THY Yönetim Kurulu Başkanımızla görüştük ve bayram öncesi uçuşların başlayacağı müjdesini aldık. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.