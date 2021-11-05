BURSAF 5. Ayakkabı Fuarı kapılarını açıyor

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’deki ayakkabı imal eden üretici firmalar ve toptancıları aynı çatı altında buluşturacak olan 5. Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı, Türkiye’nin farklı bölgelerinden pek çok sektör profesyonellerini bir araya getirecek. Yaz sezonu kreasyonuyla gerçekleşecek fuara, Bosna Hersek ağırlıklı olmak üzere Balkan ülkelerinden 30 kişilik alım heyeti de katılacak.

Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Bursa Ayakkabıcılar ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve KOSGEB destekleriyle düzenlenen fuar, ayakkabı sektörünü Bursa’da buluşturacak. BURSAF 5. Ayakkabı ve Deri Ürünleri Fuarı ilgili değerlendirmede bulunan Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, fuarın 4’üncüsünü pandemiden önce yaptıklarını ve 2 yıl aradan sonra 5’incisiyle kaldıkları yerden devam edeceklerini ifade etti.

“Kaldığımız yerden devam ediyoruz”

Fuarların sürekliliğinin başarıya ulaşmada önemli olduğunu belirten Eker, “Bursa’da güçlü olan ayakkabı ve deri sektörü ile ilgili yaptığımız fuara, pandemi molasından sonra devam ediyoruz. Fuarımız İstanbul, Sakarya, Konya, Bursa ve Manisa başta olmak üzere pek çok ilden ayakkabı ve deri ürünleri sektörü temsilcilerini bir araya getirerek, üretici ve tedarikçilerin buluşma noktası olacak. Balkan Ülkelerinden getireceğimiz alım heyetlerinin de İhracatımıza önemli katkı yapacağını umuyorum. Sadece sektör profesyonellerine açık olan fuarımızda, firmalar arası ikili görüşmelerin sektöre olumlu katkılar yapacağına inanıyoruz” dedi.

Eker ayrıca başlattıkları ayakkabı fuarı ile ayakkabıcılık sektörüne önemli katkı verdiklerini, fuar sayesinde kapasitelerini büyüten, ilk kez fuara katılan, ilk kez ihracat yapan firmalar olduğunu bundan da mutluluk duyduklarını ifade ederek, fuara destek veren Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Bursa Ayakkabıcılar Odası, Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi, BTSO, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Valiliğine teşekkürlerini iletti.

4 gün boyunca 09.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak fuarda katılımcı firmalar ürünlerini sergilerken B2B görüşmeleri de gerçekleştirilecek. Profesyonellere yönelik olarak yapılan fuarda perakende satış olmayacak.