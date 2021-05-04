Bursalı esnaf 'emeginkalbi' ile komisyonsuz mağaza açacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Osmangazi Belediyesi, 200 bini aşkın üyesi bulunan Bursa Esnaf ve Sanatkârı Odası BESOB, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası BTSO ile Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği işbirliği ile 30 gün sonra hayata geçireceği www.emeginkalbi.com için başvuruları almaya başladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘emeğinkalbi’ sisteminin Bursalı üreticiler, işletmeler ve tüketicileri aracısız, komisyonsuz buluşturan bir e-ticaret sitesi olduğunu belirterek, “Burada herkesin online mağazasını açma imkanı olacak. Sistem ile esnaf ve vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden e-ticarette yerlerini alabilecekler. Ayrıca tüm satış ve alışlar cep telefonları üzerinden de yapılabilecek. Bu projeye dahil olmak isteyenlerin yapması gereken emeğinkalbi.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurmak. Bu formu doldurduktan sonra istenilen bir kargo firması ile anlaşma yapabileceksiniz. Onay sürecinin ardından da güvenli satış başlayacaktır. Yapılacak olan işlemler üzerinden Osmangazi Belediyesi herhangi bir ücret almayacak. Esnafımız ve vatandaşlarımız için bu sistemi oluşturduk. Esnafımız da bu projeye ile hem dükkanlarında hem de dijital ortamda satışlarını yapabilecek. Paylaşmanın bereketini, dayanışmanın gücünü www.emeğinkalbi.com ile bir “tık” öteye taşıyacağız” dedi.

Pandemi döneminde alışveriş noktasında e-ticaretin ciddi bir ivme kazandığını belirten Dündar, “Ahilik kültürünün temelini oluşturan küçük esnafımızın teknolojik değişime ayak uydurması ve bu sisteme dahil olması tek başına yapabileceği bir durum değil. Onun için Osmangazi Belediyesi olarak bizler de dijital ortamdaki bu platformun alt yapısını oluşturduk. Esnafımızın bu platform üzerinden ürünlerinin satışlarını yapmalarını sağlamak istiyoruz” diye konuştu. Mustafa Dündar, geçen yıl Türkiye’nin en büyük çiftçi pazarı ile Bursalı çiftçilerin ürünlerini aracı ve komisyoncu olmadan Bursalılarla buluşturduklarını hatırlattı.

“Proje, esnaf için çözüm olacak”

Projenin paydaşlarından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası adına konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ise, “Son 1 yıldır dünya artık farklı bir yöne gitmeye başladı. Artık fiili temas ve dokunuşlar bitti. Dünya, herkesin elinde bulunun küçük bir cep telefonunun içine girdi. Dijital dünya, e ticarete dönüştü. Özellikle pandemiyle birlikte dünyada e-ticaretin önemi oldukça arttı. Hizmeti, temassız şekilde insanlarımız ayağına götürmek önem kazandı. Bu tür projelerin, son dönemde ciddi anlamda sıkıntı yaşayan esnafımızı için ciddi bir çözüm sağlayacağını düşünüyorum. E-ticarette yaşanan en büyük sıkıntı, sitelere üye olduğunuzda ödenmesi gereken komisyonların yüzde 25’lere varıyor olması. Ancak bu projede komisyon yok. Tamamen esnafa yönelik. Bu konuda aldığı sorumluluk için Osmangazi Belediyesi ve Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

Ekonomiyi ayakta tutan esnaf ve sanatkârların desteğe ihtiyaç duyan bir kesim olduğuna işaret eden Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Arif Tak da, esnafın yaşadığı sorunların çözümü için atılacak tüm adımların kıymetli olduğunu söyledi. Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı İsa Altıkardeş ise, tarihi çarşıda yaklaşık 4 bin esnaf ile 110 çeşit iş kolunun bir arada olduğunu belirterek e-ticaret platformunun olumları yansımalarını olacağına inandıklarını ifade etti.