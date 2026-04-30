Bursalı esnafa 200 milyon liralık kredi müjdesi

Nezaket ÇETİN

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen İş Dünyası Buluşma­sı kapsamında Bursa’da iş dünya­sı temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Bursa’nın üretim ya­pısı, ihracat performansı, küresel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile kente yönelik yatırım ve destek başlıkları ele alındı.

Konuşmasın­da küresel ekonomide yaşanan ge­lişmelere de yer veren Bolat, pan­demi sonrası dönemde yaşanan ekonomik daralma, ardından ge­len talep artışı ve enflasyon bas­kısının dünya genelinde etkili ol­duğunu söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte enerji fiyatla­rında yükseliş ve tedarik zincir­lerinde aksaklıklar yaşandığını belirten Bolat, bu süreçte gıda fi­yatlarında da artış görüldüğünü söyledi.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imalatçı ihracatçılar için kurum­lar vergisinin yüzde 9’a, ticaret yapan ihracatçılar için ise yüzde 14’e düşürüleceğini açıklandığını hatırlatarak, “Söz konusu düzen­lemeler kısa süre içinde yasalaşa­rak yürürlüğe girecek. Bu düzen­lemelerin ihracat performansımı­za doğrudan destek sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştır­mak amacıyla sağlanan destekle­rin artırıldığını vurgulayan Bolat, Merkez Bankası reeskont kredile­rinde limitlerin yükseltilmesi için çalışmaların son aşamaya geldi­ğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl ihra­catçılara 870 milyar lira tutarın­da reeskont kredisi kullandırıldı­ğını hatırlatan Bolat, bu krediler kapsamında 275 milyar liralık faiz desteği sağlandığını belirtti. Gün­lük kredi limitinin 4,5 milyar li­raya ulaştığını ifade eden Bolat, önümüzdeki dönemde bu limitle­rin daha da artırılacağını kaydet­ti. Bursa’nın ekonomik yapısını “tarım, turizm, ticaret, teknoloji ve sanayi” olmak üzere beş temel başlık altında değerlendiren Bolat, kentte yaklaşık 88 bin esnafın faa­liyet gösterdiğini ve geçtiğimiz yıl esnafa 7 milyar liralık finansman desteği sağlandığını söyledi. Bu desteklerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimi açısından önemli bir rol üstlendi­ğini belirtti.

Yeni dönemde destek mekanizmalarının genişletilece­ğini ifade eden Bolat, bu kapsam­da Halkbank kaynaklı ve TEZ-KO­OP aracılığıyla Bursa esnafına 200 milyon liralık ek kredi desteği sağ­lanacağını açıkladı. Söz konusu fi­nansman paketinin, esnafın nakit akışını desteklemesi, ticari faali­yetleri artırması ve yerel ekonomi­ye katkı sunması hedefleniyor.

BTSO Afrika pazarına açılmaya hazırlanıyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, kentin ticaret altyapısını daha da güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, Lojistik Teknopark projesiyle e-ticaret ile geleneksel ticaretin entegre edileceği kapsamlı bir merkez oluşturulduğunu ifade etti. Organize ticaret bölgeleri sayesinde lojistik maliyetlerin azaltılmasının ve şehir içi yoğunluğun dengelenmesinin hedeflendiğini kaydeden Burkay, planlanan yeni fuar merkeziyle Bursa’nın üretim ve ihracat potansiyeline uygun bir altyapının kazandırılacağını dile getirdi. Afrika pazarına yönelik açılım kapsamında ise 5 Mayıs’ta 160 kişilik ticaret heyetiyle Etiyopya’ya ziyaret gerçekleştirileceğini açıkladı.