Bursalı esnafa 200 milyon liralık kredi müjdesi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa’da esnaf ve KOBİ’lerin finansmana erişimini güçlendirmek amacıyla 200 milyon liralık yeni kredi paketinin devreye alınacağını açıkladı. Destekle birlikte kentin üretim, ihracat ve ticaret kapasitesinin daha da artırılması hedefleniyor.
Nezaket ÇETİN
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen İş Dünyası Buluşması kapsamında Bursa’da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Bursa’nın üretim yapısı, ihracat performansı, küresel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile kente yönelik yatırım ve destek başlıkları ele alındı.
Konuşmasında küresel ekonomide yaşanan gelişmelere de yer veren Bolat, pandemi sonrası dönemde yaşanan ekonomik daralma, ardından gelen talep artışı ve enflasyon baskısının dünya genelinde etkili olduğunu söyledi. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte enerji fiyatlarında yükseliş ve tedarik zincirlerinde aksaklıklar yaşandığını belirten Bolat, bu süreçte gıda fiyatlarında da artış görüldüğünü söyledi.
Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisinin yüzde 9’a, ticaret yapan ihracatçılar için ise yüzde 14’e düşürüleceğini açıklandığını hatırlatarak, “Söz konusu düzenlemeler kısa süre içinde yasalaşarak yürürlüğe girecek. Bu düzenlemelerin ihracat performansımıza doğrudan destek sağlayacağını düşünüyoruz” dedi. İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla sağlanan desteklerin artırıldığını vurgulayan Bolat, Merkez Bankası reeskont kredilerinde limitlerin yükseltilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı.
Geçtiğimiz yıl ihracatçılara 870 milyar lira tutarında reeskont kredisi kullandırıldığını hatırlatan Bolat, bu krediler kapsamında 275 milyar liralık faiz desteği sağlandığını belirtti. Günlük kredi limitinin 4,5 milyar liraya ulaştığını ifade eden Bolat, önümüzdeki dönemde bu limitlerin daha da artırılacağını kaydetti. Bursa’nın ekonomik yapısını “tarım, turizm, ticaret, teknoloji ve sanayi” olmak üzere beş temel başlık altında değerlendiren Bolat, kentte yaklaşık 88 bin esnafın faaliyet gösterdiğini ve geçtiğimiz yıl esnafa 7 milyar liralık finansman desteği sağlandığını söyledi. Bu desteklerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimi açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
Yeni dönemde destek mekanizmalarının genişletileceğini ifade eden Bolat, bu kapsamda Halkbank kaynaklı ve TEZ-KOOP aracılığıyla Bursa esnafına 200 milyon liralık ek kredi desteği sağlanacağını açıkladı. Söz konusu finansman paketinin, esnafın nakit akışını desteklemesi, ticari faaliyetleri artırması ve yerel ekonomiye katkı sunması hedefleniyor.
BTSO Afrika pazarına açılmaya hazırlanıyor
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, kentin ticaret altyapısını daha da güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü belirterek, Lojistik Teknopark projesiyle e-ticaret ile geleneksel ticaretin entegre edileceği kapsamlı bir merkez oluşturulduğunu ifade etti. Organize ticaret bölgeleri sayesinde lojistik maliyetlerin azaltılmasının ve şehir içi yoğunluğun dengelenmesinin hedeflendiğini kaydeden Burkay, planlanan yeni fuar merkeziyle Bursa’nın üretim ve ihracat potansiyeline uygun bir altyapının kazandırılacağını dile getirdi. Afrika pazarına yönelik açılım kapsamında ise 5 Mayıs’ta 160 kişilik ticaret heyetiyle Etiyopya’ya ziyaret gerçekleştirileceğini açıkladı.