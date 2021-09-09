Bursalı genç iş insanlarından meslek lisesi vurgusu

Esra ÖZARFAT

BURSA - GESİAD Başkanı Murat Kaya, dernek başkan yardımcıları Tolga Papatya ve Yener Poroy ile DÜNYA’nın Bursa Temsilciliği’ni ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Kaya, Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye derneğin 30’uncu yılı anısına plaket takdim etti. Dernek üyesi 10 firmanın Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından açıklanan 250 büyük firma içinde yer aldığını vurgulayan Kaya, bu yıl 30’uncu yılını kutlayan derneğin 180 üyesiyle Bursa’nın genç iş insanlarını temsil ettiğini belirtti.

Dernek olarak meslek liselerine özel önem verdiklerine işaret eden Kaya, tercih noktasında meslek liselerinin özendirici hale getirilmesi için projeler geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Murat Kaya, “Sanayi bölgelerinde çok fazla eleman ilanıyla karşılaşmaya başladık. Bu normalde kriz dönemlerinin çıkışlarında olurdu. GESİAD olarak önerimiz en azından meslek liselerini özendirmek adına asgari ücrette bir fark uygulanabilir. Kalifiye çalışan değil, vasıfsız çalışanı bulmak bile zorlaştı. Bizim hızlı bir şekilde üretmemiz ve refahımızı artırmamız gerekiyor” dedi.

Navlun maliyetlerinden dolayı Avrupa Birliği ülkelerinin taleplerinin Türkiye’ye döndüğünü dile getiren Murat Kaya, buna karşın navlun maliyetlerindeki yükselişin ihracattaki artışın önünde durduğuna işaret etti. Öte yandan hammadde sıkıntısından dolayı sanayinin yılın son çeyreğinde sıkıntı yaşayabileceğini belirten Kaya, otomotivde yaşanan çip krizinin de 2023 yılına kadar sektörleri etkilemeye devam edeceğini ifade etti. Bu noktada hayata geçirilecek ek tedbirlerin ihracat rakamlarını kısa sürede artıracağını savunan Murat Kaya, iş dünyasının üretme heyecanını yitirmediğinin altını çizdi.