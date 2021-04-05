Bursalı ‘Hamle’cilerin stratejik yatırımları teşvike bağlandı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşvik belgesi listesinde şubat ayında Bursa’dan 62 belge yer aldı. Sabit yatırım tutarı 1.6 milyar lira olarak hesaplanan 62 yatırım teşvik belgesinin 15’ini komple yeni yatırımlar oluşturdu. İthal edilecek makine ve teçhizat tutarı 110 milyon dolar olarak belirlenirken, teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam ise bin 311 olarak tahmin edildi. Bursa’nın yatırım teşvik belgelerinde şubat ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” programı kapsamına alınan iki stratejik yatırım yer aldı. Bunlardan biri Türkiye’nin ilk yüksek güçlü Fiber Lazer Rezonatörü’nü geliştirerek yerli teknoloji üretimine katkı sağlayan Durmazlar’ın “Ultra hızlı lazerler ve tek modlu lazer” projesi oldu. Sabit yatırım tutarı 55 milyon 537 bin lira olarak belirtilirken, ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı ise 6 milyon 49 bin dolar, öngörülen istihdam ise 190 olarak belirtildi. Durmazlar Makine, tek modlu lazerlerde en az üçte bir, ultra-hızlı lazerlerde ise neredeyse yarı yarıya tasarruf sağlamayı hedefliyor.

İğrek, Türkiye’nin CNC Takım Tezgahları fabrikası olacak

Bir diğer belge ise İğrek Makine adına düzenlendi. Yatırım için 116 milyon liralık teşvik belgesi düzenlenirken, 751 bin dolarlık ithalat ve 45 kişilik istihdam öngörüldü. İğrek Makine, yatırımını Bursa-Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 100 dönümlük alanda yapmayı planlıyor. Fabrikanın Türkiye’nin Takım Tezgahı Merkezi olması hedefleniyor. Firma, merkez tesisinde Ar-Ge ve üretimini yaptığı 5 Eksen CNC freze, büyük ebatlı CNC dik torna, hem tornalama hem frezeleme yeteneğine sahip işleme merkezi tezgahlarının seri adetli yüksek teknolojili üretimini burada yapacak. Yeni modeller üzerinde de çalışılarak teçhizat ve komponentler geliştirilecek.

Ermaksan’ın teşvik belgesi kasım ayında düzenlendi

Bursa’nın ‘Hamle’cilerinden Ermaksan için ise yatırım teşvik belgesi geçen yıl kasım ayında düzenlenmişti. Ermaksan’ın ürün çeşitlendirme kapsamındaki yatırımı için de 23 milyon 756 bin liralık yatırım teşvik belgesi düzenlenirken, 3 milyon 732 bin dolarlık ithalat, 50 kişilik istihdam öngörülmüştü. Ermaksan, ‘Büyük Boyutlu Eklemeli İmalat Makinesi’ projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ projesinde yer alıyor. Bu yatırımla Ermaksan, dünyada 800x800 milimetre üretim kapasitesine sahip büyük boyutlu eklemeli imalat makinasını üreten ikinci firma olacak. Ermaksan, Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer ışın kaynağı, ilk 3D eklemeli imalat makinesi üretimlerini yapan firması olarak öne çıkarken, dünyada sayılı firmanın ürettiği ve enerji, yapı, ulaştırma denizcilik, havacılık, uzay, güvenlik, medikal, sismoloji gibi pek çok alanda sıcaklık, basınç, titreşim, kuvvet gibi çeşitli ölçümlerin yapılmasına olanak sağlayan FBG sensörlerini de üretiyor.

Bursa Çimento’nun 90 milyon euroluk yatırımına da teşvik

Şubat ayında düzenlenen teşvik belgeleri arasında dikkat çeken bir diğer yüksek tutarlı yatırım da Bursa Çimento’nun 825 milyon liralık yatırımı oldu. Türkiye’nin halka açık ilk şirketlerinden olan Bursa Çimento’nun 2022 son çeyreğinde devreye girmesi planlanan yatırımın yüzde 40’ı çevreye yönelik hamleleri içerirken, yüzde 60 ise teknoloji ve verimliliğe yönelik.

Yatırım teşvik belgelerinde 2020’yi rekorla kapatan Bursa, 2021’e de hızlı başladı. İlk iki ayda sabit yatırım tutarı 2.3 milyar lira olarak hesaplanan 130 yatırıma teşvik belgesi verildi. Yatırımların 38’ini komple yeni yatırımlar oluşturdu. İthal edilecek makine ve teçhizat tutarı 172 milyon 884 bin dolar olarak belirlenirken, teşvik belgeleri kapsamında öngörülen istihdam ise 2 bin 410 olarak tahmin edildi.