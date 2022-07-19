Bursalı iş insanı Hüseyin Kul trafik kazasında hayatını kaybetti

BURSA (DÜNYA) - Şahinkul Makine Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kul (70) idaresindeki 16 HK 834 plakalı otomobil, Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak metro hattının duvarına, ardından bariyerlere çarptı. Sürücü Kul, araçta sıkıştı. Diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı otomobilden kurtardı. Ayrıca, kazanın etkisiyle otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu. Ağır yaralanan Kul, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Cenazesi 20 Temmuz Çarşamba (yarın) öğle namazına müteakkip DOSAB Ali Osman Sönmez Caddesi üzerinde bulunan DOSAB Camii'nden kaldırılacaktır.