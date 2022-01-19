Bursalı müteahhit, enflasyon, yüksek faiz ve kurdan rahatsız

Esra ÖZARFAT



BURSA - TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu. Bursa genelinde ise, aralık ayında 8 bin 216 konut satıldı. Konut satışları 2021 yılında Bursa’da 53 bin 820 olarak gerçekleşti. 2021 yılında yabancılara bin 683 konut satılırken, aralık ayında 248 konut satışı yapıldı. İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç, son beş yıldır, birinci el ev satışlarının azaldığını, ikinci el ev satışlarının ise arttığını kaydetti.

Mustafa Andıç, “Bu bize halkımızın birinci el ev alamadığını, ev alabilenin de ancak ikinci el alabildiğini gösteriyor. Ancak deprem riski taşıyan ikinci el konutlara gösterilen bu ilgi, kentsel dönüşümü zorlaştıracaktır. Ülkemizin depremselliğini hatırlayacak olursak, ikinci el konut satışlarındaki her artışın, kentsel dönüşümün önüne ilave setler ördüğü ortadadır. Ülkemizde öncelikli olarak dönüştürülmesi gerektiği Bakanlıkça belirtilen 6,7 milyon konut var. Bu nedenle devletimizin kentsel dönüşüme gerek maddi, gerekse insan kaynağı olarak muhakkak kaynak ayırmasını ve fiiliyatta uygulanmayan kentsel dönüşüm yasasının müteahhitlere ve vatandaşlara sağladığı hak ve muafiyetlerin fiiliyata geçmesini özellikle önemli görüyoruz” dedi.

Kredi faizlerinde sübvansiyon önerisi

Reel sektörün ayakta kalabilmesi için kredi faizlerinde sübvansiyonun tartışmaya açılması gerektiğine inandıklarını dile getiren Andıç, “Dövizdeki artışı aşan zamlarla baş edebilmesi ve üretmeye devam edebilmesi için, kredilerin kısıtlanması bir yana, bilakis üretim yapan inşaat firmalarının kullanacağı ticari kredilerin faizlerinin sübvanse edilmesinin tartışmaya açılmasını önermekteyiz. Ayrıca, belediyelerin yeni imarlı alanlar açmaya teşvik edilmeleri, iç piyasa ihtiyaçları karşılanmadan inşaat malzemelerinin ihracına izin verilmemesi ve fiyat artışlarının dizginlenmesi, halkımızın uygun fiyatlı konut alabilmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

Sektör, pandemide ihracata yöneldi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, pandemi döneminde inşaat sektörünün ihracata yöneldiğini belirterek, ihracatı artırmak hedefiyle inşaat ve yapı malzemeleri sektöründe UR-GE projesi başlattıklarını, müşavirlik ve müteahhitlik hizmeti veren firmalar için de HİSER projesini hayata geçireceklerini duyurdu. İnşaat sektöründe 2018 yılında başlayan krizin pandemi ile birlikte daha da derinleştiğini vurgulayan Şenocak, “İç piyasada sektörümüz ve tüketiciler için sunulacak olan ilave destekler, dış piyasada ise tedarik süreçlerinin normalleşmesi ve oluşacak muhtemel fırsatların iyi değerlendirilmesi halinde sektör olarak 2022 yılında kayıplarımızı telafi edebileceğimize inanıyorum” açıklamasını yaptı.

Kentsel Dönüşüm İlkeleri Raporu hazırlandı

İnşaat ve konut sektöründe yaşanan sorunların çözümüne yönelik çalıştıklarını dile getiren BTSO İnşaat Konseyi Başkanı Ali Tuğcu, kanun ve yönetmeliklerle alakalı komitelerden gelen görüşleri TOBB ve ilgili kurumlara aktardıklarını, hazırlanan Kentsel Dönüşüm İlkeleri Raporu’nun kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını bildirdi.

“1/100.000 ölçekli plan için istişareler artmalı”

BTSO Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri Komitesi Başkanı Raşit Tuna da kentin anayasası olarak nitelendirilen 1/100.000 ölçekli plana ilişkin şunları söyledi: “2009’da başlayan bu süreç hala Bursa için netleşmedi. Bu zamana kadar kentin tamamen korumacı bir yaklaşım içerisinde sabit kalması ve mevcut durumun çözülmesi için bir yaklaşım var. Ancak kentin gelişmesi ile ilgili bir şeyler yapılmalı. Bu noktada kamu kurumları ile aynı masada istişare edebilirsek daha hızlı yol alabiliriz.”

“Taşların yerine oturmasını bekliyoruz”

BTSO İkamet Amaçlı Konut İnşaatları Komitesi Başkanı Mustafa Demir, müteahhitler olarak piyasalarda istikrar ve öngörülebilirlik sağlanmasını beklediklerini ifade etti. Demir, “Geçmişte 5-10 yıllık planlar yapabiliyorken şu anda önümüzü görmekte güçlük çekiyoruz. Maliyetler çok hızlı değişkenlik gösteriyor. Faiz, enflasyon ve döviz kurlarında denge sağlanmasını, piyasalarda taşların yerine oturmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Sektör temsilcileri ayrıca döviz kurlarındaki düşüşün demir dışında henüz girdi maliyetlerine yansımadığına işaret ederek, mütahhitler için devam eden işlerde fiyat farkı ve fesih kararnamesi çıkarılması talebinde bulundu.