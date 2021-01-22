Bursalı restoran ve kafe işletmecileri taleplerini eylemle duyurdu

BURSA (DÜNYA) - Pandemi döneminde büyük zorluklarla boğuşan işletmeciler ve hizmet sektörü çalışanları, seslerini duyurmak için Nilüfer Kent Konseyi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Hizmet Ticaret Konseyi Başkanı Turgay Güler, işletmecilerin ve hizmet sektörü çalışanlarının taleplerini aktardı. Güler, geçimlerini işletmelerden sağlayan milyonlarca aile adına işyerlerinin kontrollü olarak bir an önce AVM’lerde olduğu gibi HES kodu ile ve tüm sosyal mesafe kurallarına uyularak açılması gerektiğini söyledi. İşletmelerin borç stoğunun biriktiğini dile getiren Turgay Güler, “İşletmelerimizi tekrar açabilmek için hibe desteği istiyoruz. Bizler nisan ayındaki birinci pandemi döneminde aldığımız kredilerin en az iki yıl ödemesiz ve aynı oranlarla ilave faiz uygulanmadan yapılandırılmasını istiyoruz. Kapalı olan veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin kiralarını, kamu - kiralayan - kiracı arasında külfetin eşit olarak bölünmesi suretiyle çözülmesini istiyoruz. İşletmelerimiz için vergi, belediye harç ve diğer tüm alacakların yapılandırılması ile ilgili yapılandırma döneminin uzatılmasını ve ödeme sürelerinin ertelenmesini talep ediyoruz” dedi. Yiyecek içecek sektöründe kapalı ya da kısıtlı olan işyerlerinde çalışanların kısa çalışma ödeneklerinin asgari ücret düzeyine çekilmesini talep ettiklerini de aktaran Güler, “Ayrıca ücretsiz izin alacaklarının bu orana göre arttırılmasın ve uygulama sürenin uzatılmasını talep ediyoruz. Bizler sorunlarımız çözülünceye kadar, her pazartesi işletmeciler ve çalışanlarımız ile birlikte sesimiz duyurmak için bir araya geleceğiz” diye konuştu.

“Yalnız bırakıldık”

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı ve işletme sahibi Neslihan Binbaş da; “Dayanacak gücümüz kalmadı, batıyoruz. Tüm ülke pandemi ile mücadele ederken niye sadece bizim işletmelerimizin kapalı kalıyor? Sektörel haksızlıklara tahammülümüz kalmadı” ifadesini kullandı. Pandemi sonrasında yeme içme sektöründen farklı sektörlere iş gücü kayışı yaşanacağını vurgulayan Binbaş, “En acısı enerji firmaları kapalı işletmelerimizin borçlarından dolayı enerjilerini kesiyor, sayaçlarımızı söküyor. Biz işletmeciler olarak bu günleri unutmayacağız. Yalnız bırakıldık” açıklamasını yaptı. Binbaş, iş yerleri açılana kadar her pazartesi bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalışacaklarını ifade etti.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise şunları söyledi: “Lokanta, restoran, pastane gibi işletmeler kısıtlama olmayan dönemlerde hem gel-al hem de online sipariş hizmeti verebiliyor. Ancak sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde ise sadece paket servis hizmeti veriyor. Bu firmaların hızlı bir şekilde toparlanmalarına imkan sağlanması adına HES kodu sorgulaması yapılmak şartıyla yeme-içme faaliyetlerine yeniden izin verilmesinin faydalı olacağına inanıyoruz.”