Bursalı sanayici, start-up’a verdiği desteği artıracak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa, melek yatırımcılık kavramıyla yaklaşık 10 yıl önce yine bir Bursa markası olan Erikli Nestlewaters’ın eski CEO’su Hasan Aslanoba sayesinde tanıştı. Aslanoba’nın melek yatırımcıları desteklemedeki ısrarı geleneksel yatırımlara alışmış olan iş insanlarına da örnek oldu. Bugün Bursa’da Bursa Bilecik Eskişehir Kalkınma Ajansı (BEBKA), Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Türkiye Genç İşinsanları Derneği (TÜGİAD), Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi (Uludağ TTO) gibi pek çok kurum ve kuruluş girişimciliğin artırılması noktasında açılımlar yaparken, yatırımcılar da kendi alanlarında yapılan geliştirmeleri yakından takip ediyor. 160 Ar-Ge firmasının 1.6 milyar dolarlık ciro ve 27 milyon dolarlık ihracatla ağırlıklı KOBİ’ler ve start-up’ların kümelendiği ULUTEK’te pek çok start up milyon dolarlık değerlemeler almaya başladı. Otomotiv ana ve tedarik endüstrisinin üretim üssü Bursa’da otomotiv ve mobilite alanındaki yenilikçi çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. İTÜ ARI Teknokent ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) iş birliğiyle yürütülen İTÜ Çekirdek Otomotiv ve Mobilite Programı'yla desteklenen girişimler bugüne kadar 100 milyon lirayı aşan yatırım aldı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) de “TechXtile Start-Up Challenge” ile genç girişimcileri sektöre kazandırmak ve tekstilde girişimcilik ekosistemini oluşturmayı hedeflerken, mentörlük, patent başvurusu, yeni şirket kurma, ofis kiralama ve muhasebe gibi alanlarda destekler veriliyor.

Melek yatırımcılık akademisi kuruyor

BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, TechUP ve SeedUP girişimcilik programları ile bölgesel girişim sermayesi, melek yatırım ve kitlesel fonlama gibi finansman modellerinin geliştirilmesi üzerine çalıştıklarını belirterek, Melek Yatırımcı Akademisi’ni hayata geçireceklerini, yakın zamanda ilana çıkarak 100 milyon liralık bir destek sağlayacaklarını duyurdu. BTÜ de BEBKA’nın çalışmalarında eğitim, akademik ve sektörel mentorluk alanlarında etkin rol oynuyor. Kendisi de start up’lara destek veren bir girişimci olan TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Hollanda merkezli Domino Ventures ile Türk girişimcilere destek olmak için 20 milyon euroluk bir fon oluşturduklarını aktardı.

Coşkunöz, start-up’lara 50 milyon lira ayırdı

Coşkunöz Holding, kuracağı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile ilk etapta 50 milyon liralık fonla start-up’ları destekleme kararı aldı. Holding CEO’su Erdem Acay, “Bir yerden sonra büyük yapılar, büyük organizasyonlarda körleşme başlıyor. Özellikle Bursa biraz daha geleneksel üretim tarafında kaldı. Bunun kırılması gerekiyor. Öncelikli değerlendirdiğimiz Mobilite, Medikal Teknolojiler ve Medikal Turizm alanlarındaki girişimlerden birine ilk yatırımımızı gerçekleştirdik, yeni bir yatırımı da yakın dönemde duyuracağız” dedi.

Start up’lara değerleme ve patent uyarısı

Kendisi de bir melek yatırımcı olan Erdem Kaya Patent Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, start-up’lara yatırım yapacak firmalar ve yatırım alacak start-up’lar için gayri maddi varlıkların değerlemesinin önemine işaret etti. Sürecin, özellikle geleceğin teknolojileri alanında çalışan start up’ların önünü açarak pazarlık gücünü artırdığını, yabancı yatırımcıların özellikle gayri maddi varlıklarla ilgilendiğini belirten Kaya, “Değerleme yapılmadığında değerinin altında bir fiyata satılabiliyorlar ya da delinebilir patentler nedeniyle zarar görebiliyorlar. Böylece milyon dolarlık hikayeler çöp oluyor” açıklamasını yaptı.