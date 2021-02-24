Bursalı sanayici üniversiteyi sevdi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), uygulamanın ilk başlatıldığı 2018 yılında 13 proje ve 55 bursiyer kontenjanı alırken, 2019 yılında bu rakamı 19 proje ve 78 bursiyere çıkardı. Bursiyer sayısı ile 2019 yılında Türkiye birinciliğini yakalayan Bursa Uludağ Üniversitesi, 2020 yılı çağrıları kapsamında ise 30 firma ile protokol imzalamayı başardı. Kuruluşunun 10’uncu yılında TÜBİTAK Sanayi-Doktora Programına kabul edilen Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ise, 23 projesi ile Türkiye birincisi oldu. Protokole imza koyan otomotiv sektörü işletmeleri ağırlıklı iken, 2020 yılı çağrısı katılımında bunu makine, yazılım, mühendislik, inşaat, sağlık, gıda, iklimlendirme sektörleri takip etti.

Tıp alanında ses getirecek projelere imza atılacak

2020 yılı çağrılarının halen devam ettiğini söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, bu dönemde 100 kontenjan sayısını aşmayı hedeflediklerini dile getirdi. Kılavuz, “Bu yıl sağlık, gıda ve yazılım sektörlerini de bu işbirliklerine dâhil ettik. Endüstriyel gelişmelerin yanı sıra tıp alanında da dünyada ses getirecek projelere imza atacağız. Bir yılı aşkın süredir sağlık-sanayi platformu kurma çalışmaları yürütülürken, tıp, diş hekimliği, mühendislik, iktisat fakültelerinden hocalar ile sağlık alanında hem ilaç hem de yapay zeka konularında işbirliği yürütülüyor. Öte yandan hücresel tedaviyle ilgili birtakım atılımlarımız var” şeklinde konuştu.

BTÜ, 23 projesi ile Türkiye birincisi oldu

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise, “Üç ayrı ildeki 23 firma ve kuruluş ile işbirliği içinde 10 ayrı bölümümüz altında toplam 28 milyon TL bütçe ile ilerleyen zamanlarda 100’e yakın doktora öğrencisi yetiştireceğiz. Bu süreçte en az 5 yıl üniversite-sanayi işbirliğini doktora temelli projeler üzerinden kuvvetlendirerek sanayimizde çalışan doktoralı araştırmacı sayısını arttıracağız. Üniversitemizin 2021 yılı bütçesi 113 milyon 930 bin TL olarak onaylandı” dedi.

Dünyanın en uzun asma köprülerine imza atıyor

Dünyanın en uzun dördüncü asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü’nün ve dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kule ve tabliye bloklarının mühendislik, üretim ve sevkiyat faaliyetlerini gerçekleştiren ÇİMTAŞ Çelik İmalat Montaj ve Tesisat AŞ. 5 yıldır Ar-Ge merkezi faaliyetlerini BUÜ’nin proje ortağı olarak daha ileriye taşıdı.



Yarım asırlık sanayi tecrübesi bilgi ile buluşuyor

Yarım asra yakın süredir alüminyumdan endüstriyel çözümler üreterek, yurtiçi ve yurtdışında otomotiv, raylı sistemler, inşaat ve mobilya gibi birçok sektörün ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, “BTÜ öğrencilerini SEP kapsamında şirketlerimizde çalıştırmaktayız. Bununla birlikte Mekatronik Mühendisliği ile yürüttüğümüz bir TEYDEB projemiz var” dedi.

BUÜ mezunlarına pozitif ayrımcılık

Bursa’nın otomotiv endüstrisinin başkenti olduğunu vurgulayan Beyçelik Gestamp Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, 2244 Sanayi Doktora Programı’nın sanayide nitelikli insan kaynağını artırmak anlamında değerli ve destek olunması gereken bir proje olduğuna dikkati çekti. Kendisinin de Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu olduğunu açıklayan Baran Çelik, “Şirketlerimizde 500’e yakın mühendisimiz bulunuyor. Oransal olarak da en fazla Bursa Uludağ Üniversitesi mezunu mühendisimiz var” dedi.

Ziraat ve gıda alanında ilk örnek

ULUTEK’te laboratuvar kurduklarını anımsatan Perla Fruit Genel Müdürü Hamdi Taner de, “Bursa siyah inciri özelinde ciddi bir kontrol organizasyonu oluşturduk. Yaklaşık 36 bin analiz yaptık. Bu da 4 bin üreticiyi 50 gün üst üste tek tek analiz etmek anlamına geliyor. Bir şirketle başlayıp, tüm Bursa’ya pozitif anlamda yayılacağını düşünüyoruz. 3 doktora öğrencimiz de bilimsel projelerimizde görev yapacak” dedi.

İlk kez ilaç firması ile imza atıldı

Nobel İlaç firması ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde, BUÜ Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şehime G. Temel ve Nobel İlaç Sanayisi A.Ş.'den Biyoteknoloji Proje ve Yeni Ürün Değerlendirme Direktörü Dr. Hasan Zeytin'in yapacağı projeyle, sağlık sektöründe ilk kez bir ilaç firmasıyla işbirliği kurulmuş oldu.

“Mühendislik fakültesinin kalitesini biliyoruz”

Soğutma sektöründe 40 yıllık deneyimi olan Kaplanlar Soğutma’nın Genel Müdürü Duygu Kaplan, “Bursa Uludağ Üniversitesi mezunlarıyla nitelikli işler yapıyoruz. İstihdam ve Ar-Ge bizim çok önemli” dedi.

“Yeni teknolojilere açık olmamız gerekiyor”

Orau Orhan Otomotiv Kontrol Sistemleri Sanayii AŞ. Genel Müdürü Hasan Topsakal, bir ürünü veya hizmeti sadece üretmenin günümüzde yeterli olmadığını ifade ederek, “Ne olursa olsun, bu sektörde var olabilmek için ürün ve hizmetimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yeni teknolojilere açık olmalıyız” dedi.

Teorik ve pratik kombinasyonunu oluşturacak

Türkiye’nin amortisör üretimi yapan ilk şirketi olan Maysan Mando’nun Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül ise, “Üniversitelerde işin teori kısmı gerçekten yoğun, sanayide de bu işin pratiği çok hareketli. Bunların kombinasyonunu oluşturabilirsek hepimizin kazançlı çıkarız” şeklinde konuştu.

Önce Ar-Ge Merkezi sonra TÜBİTAK 2244 projesi

Ar-Ge Merkezi olmaya hak kazanan ve Ar-Ge yapısını güçlendiren sanayici soluğu TÜBİTAK 2244 projesinde alıyor. Bugün, BUÜ'den 3 doktora öğrencisi, Ermaksan'ın Ar-Ge biriminde sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu alet ve cihazların geliştirilmesi için çalışmaya başladı. 10 yıldır Ar-Ge merkezi olan Valeo Otomotiv, 2013 yılından itibaren Ar-Ge merkezi açan Diniz Adient, 3 yıldır Ar-Ge Merkezi olan Güleryüz Karoseri Otomotiv, 2019’da Ar-Ge Merkezi olan Pruva Automotive ve İnsu Teknik, Fransız firması Faurecia Polifleks Otomotiv, Hid-Tek Makine, Şanmak Makine, Keşif Ar-Ge ve, İnoksan, Evinoks, iSystems Industries, Goya Ar-Ge, Pandora X, Step Tasarım, Özlü Mühendislik, Eralp Makine Kazan, Barmak Barutçuoğlu, Borçelik, Burdöksan, BUTEKOM, Coşkunöz Kalıp, Destek Otomotiv, Doğtaş Kelebek, Entil Endüstri Yatırımları, Epsan Plastik, Ermetal, FKT Koltuk, İşbir Sentetik Dokuma, Mastaş, Ottonom Mühendislik, Pilot Koltuk, Prometal, Sazcılar Otomotiv, Sibernetik, Sözal Kimya, Unimak ve Uzman Kataforez TÜBİTAK 2244 projesi kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzalayan firmalar arasında yer alıyor.

TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programında imzalanan protokol ile doktora öğrencileri firma bünyesinde yürütülecek araştırma projelerinde görev alacak. Aylık 4 bin 500 TL burs alacak öğrenciler, doktoralarının ardından şirkette en az 3 yıl daha çalışabilme imkânına sahip olacak.