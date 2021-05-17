Bursalı’ya American Business Awards’tan ödül

BURSA (DÜNYA)

Türkiye’nin havlu ihracatçısı Bursalı, iş dünyasının uluslararası düzeydeki en büyük ödüllerinden biri olan ve çeşitli kategorilerde dünyanın en başarılı kurumlarının ödüllendirildiği American Business Awards’da, Bursalı ve Nuacotton markaları ile başvurduğu tüm kategorilerde ödüle layık görüldü.

Bursalı yarışmaya Bursalı markasıyla başvurduğu “Yılın En İnovatif Şirketi” ve “Yılın Şirketi – Giyim, Güzellik, Moda” kategorilerinde altın; “Yılın Şirketi – Tüketici Ürünleri” kategorisinde ise gümüş ödül almaya hak kazandı. Ayrıca küresel endüstriyel ürün markası olan ve sektörde pek çok ilke imza attığı Nuacotton markası ile de başvurduğu “Tüketici Ürünleri” kategorisinde altın, Nuacotton Green Antibakteriyel ürünleri için başvurduğu “Sağlık ve İlaç” kategorisinde gümüş ve “Yılın İnovasyonu” kategorisinde de bronz ödül aldı. Bursalı, geçtiğimiz yıl da International Business Awards ve American Business Awards’dan ödül ile dönmüştü.

“İleri teknolojiye yatırıma devam”

Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, dünya çapında oldukça prestijli olan böylesine değerli bir yarışmada ödül aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. 6 ödül birden almanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Bursalı, “Elde ettiğimiz tüm başarılarda olduğu gibi bu başarımızda da tüm çalışma arkadaşlarımızın emeği söz konusu. Bu ödüllerin asıl sahibi onlar. Bu nedenle her birine emekleri ve özverili çalışmaları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bursalı olarak bundan sonra da başarılarımızı bu tarz ödüllerle taçlandırmaya devam edeceğiz” dedi. Kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme ve sürekli iyileştirme felsefesi doğrultusunda ilerlediklerini vurgulayan Bursalı, “Mükemmeliyetçi bir yaklaşımla sektörümüzde fark yaratacak çalışmalara imza atıyoruz. Sektörümüzdeki gelişmeleri oldukça yakından takip ediyor ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz” diye konuştu. Bursalı, Türkiye’nin tekstil sektöründeki ilk ve tek Ar-Ge & Tasarım Merkezi unvanı ile ileri teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.