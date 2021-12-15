Bursa’nın anayasası kenti yeniden şekillendirecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’nın en önemli gündem maddelerinden biri olan ve kent anayasası olarak lanse edilen 1/100.000’lik 2040 Çevre Düzeni Planı’nda son aşamaya gelindi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen çalışma Akademik Odalar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, sivil toplum örgütleri ile meslek kuruluşları temsilcileriyle değerlendirildikten sonra şubat ayında büyükşehir belediye meclisine sunulacak. 2040 Çevre Düzeni Planı’nın kentin ortak aklıyla hayata geçirileceğine işaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, planla ilgili önemli başlıkları DÜNYA’nın Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı. 2040 yılında Bursa’nın nüfusunun 4 milyon 200 bin ile 4 milyon 500 bin arasında seyretmesinin öngörüldüğüne dikkat çeken Aktaş, oluşacak nüfus yoğunluğunu uydu kentlerle kent geneline yaymayı planladıklarını söyledi. Yeni planda 500 bin ile 600 bin nüfusluk uydu kentler öngörüldüğünü dile getiren Alinur Aktaş, kentin sağlıklı büyümesi noktasında gerekli önlemleri alacaklarını ifade etti. Bursa’nın yeni bir fuar alanına ihtiyacı olduğuna da değinen Aktaş, içinde sosyal alanları, çevre düzenlemesi ve oteliyle en az 200 bin metrekarelik alanda yeni bir fuar alanı inşa edilmesi için de çalıştıklarını açıkladı.

Kültürpark’ta dönüşüm başlayacak

66 yıldır Bursalılara hizmet veren ‘Yeşil Bursa’ imajının önemli simgelerinden Reşat Oyal Kültür Parkı’nı da günümüz şartlarına göre modernize etmek için düğmeye bastıklarını hatırlatan Alinur Aktaş, konunun tüm taraflarının katılımıyla Kültür Park’ta yapılması planlanan çalışmalarla ilgili master plan hazırlığına başlandığını, önümüzdeki yıl şubat ayına kadar planın kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Dönemin Belediye Başkanı Reşat Oyal tarafından 391 bin metrekare alan üzerine yapılan ve 1955 yılında hizmete açılan Reşat Oyal Kültür Parkı’nın yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesini hedeflediklerini anlatan Alinur Aktaş, “Kültür park farklı işletmeleri, farklı farklı birimleri bünyesinde barındırıyor. Açıkçası herkesin bir beklentisi var ancak bu beklentiler de birbiriyle uyuşmuyor. Herkesin parkla alakalı bir öngörüsü, arzusu ve beklentisi var. Özellikle bu konuda uzman isimler, teknik arkadaşlarımız nezaretinde, mimarlar ve şehir plancılarımızla birlikte esnafımız, akademisyenler, gençler, kadın konuyu farklı atölye çalışmalarıyla beş ayrı grup halinde tartışacaklar, konuşacaklar. Halihazırda iki atölye yapıldı. Sonunda master planımızı hazırlayıp parkla alakalı gerçek değişim ve dönüşümü gerçekleştirmiş olacağız” dedi. Kültür Park içinde yer alan ve birçok sanatsal aktiviteye ev sahipliği yapan Açık Hava Tiyatrosu’nun da yeniden inşa edileceğinin müjdesini veren Başkan Aktaş, inşa sürecinde geçici bir açıkhava tiyatrosunun hizmet vereceğini, konserler ve Bursa Festivali’nin planlanan yeni seyyar alanda yapılacağını kaydetti.