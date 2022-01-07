Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor

BURSA (DÜNYA) - Mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması hedefiyle kentin altyapısını güçlendiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, enerji tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması için de her yıl yeni yatırımları devreye alıyor. Bu kapsamda Bursaray İstasyonlarının çatısını güneş enerji santraline dönüştürmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Katı Atık Depolama sahasında metan gazından elektrik üretimi ve BUSKİ’nin su deposu girişlerine kurulan HES’lerle yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını giderek artırıyor. Son olarak yap işlet devret modeliyle kente İnegöl Entegre Katı Atık Tesisini kazandıran Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile hem elektrik enerjisi üretiyor hem de sahaya giden atık miktarını yarı yarına düşürüyor.

Bursa’da oluşan günlük 3 bin 500 ton evsel nitelikli atığı doğu ve batı havzası olarak ikiye ayrılan alanlarda depoladıklarını kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Doğu bölgesinde halihazırda düzenli depolama sahası olarak 2012 yılından beri hizmet veren bu alanı 25 milyon dolarlık yatırımla entegre bir tesise dönüştürdük. Tesise gelecek karışık belediye atıkları mekanik ayırma tesisinde cinslerine göre ayrıldıktan sonra organik atıklar biyogaz tesisine alınarak metan gazından elektrik üretiliyor. Bakiye atıklar düzenli depolama alanına, kalorifik değeri olan atıklar atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisine, geri kazanımı mümkün atıklar ise lisanslı firmalara gönderiliyor. Bu işlemler sayesinde sahaya giden atık miktarında yüzde 50’lik bir azalma meydana gelmektedir. Biyogaz tesisinde ilk tankımız devreye alındı. Şuan yaklaşık saatte 2 megawatt enerji üretiliyor. Yılsonuna kadar toplamda 4 adet tank devreye alınacak. Organik atıktan enerji üretim kapasitesi yaklaşık 8 megawatt/saate ulaşacak. Bu değerlere bakıldığında düzenli depolama sahasından elde edilen deponi gazı ile birlikte 10 megawatt /saat enerji üretimi gerçekleştirilerek, yaklaşık 30.000 konutun enerji ihtiyacı karşılanmış olacak. Aynı zamanda yılda 235.000 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı da engellenmiş olacak” dedi.

İklim değişikliğinin küresel ölçekte en büyük çevre sorunlarından biri olduğuna işaret eden Aktaş, Paris İklim Anlaşması ile birlikte artık yeşil büyüme kavramının gündeme geldiğini, bu alandaki enerji yatırımlarının hız kazandığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Alinur Aktaş, son olarak Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile mesleki denetim ve teknik işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlattı. Aktaş, protokol kapsamında ‘atıksu arıtma-derin deniz deşarjı tesisi proje onayı sürecinde’ çevre mühendisleri odasının da aktif görev alacağını kaydetti.