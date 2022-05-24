Bursa'nın batısında yatırımlar arttı, imar hareketliliği başladı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Özellikle sanayi bölgelerinin yakınlarında mavi ve beyaz yakalı çalışanlar için uydu kentlere ihtiyacı duyulurken, özellikle sanayi bölgelerinin yoğunlaştığı Nilüfer ilçesi ile Karacabey arasında yeni imar alanları oluşuyor. Son olarak Nilüfer Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısında Bursa’nın gündemini uzun yıllardır meşgul eden 1/1000 Ölçekli Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı da görüşüldü. Halk arasında “Ekokent projesi” olarak anılan 1/1000 Ölçekli Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı, yapılan son düzenlemelerin ardından Meclis’te oylamaya sunularak oy çokluğuyla kabul edildi. 590 hektarlık alanı kapsayan bölgede katılımcı ve bütüncül bir anlayışla yapılan planda, insan ve çevre sağlığı, doğal çevre ile uyum ile eko-sistem düzeninin göz önünde bulundurulduğu belirtildi. Planda, mahalle kavramı, yayalaştırma, park ve yeşil alanlar, bisiklet ve yürüyüş yolları, entegre ulaşım sistemleri, işlevsel anlamda kendine yeterlik ilkeleri de dikkate alındı.

75 bin kişi Ekokent’te yaşayacak

Eğitim, sağlık, konut, bütün ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte ticaret, kültürel, sosyal ve dini tesis alanlarının yer aldığı ve yaklaşık 75 bin kişinin yaşayacağının ön görüldüğü planda, toplam alanın yüzde 13,53’ünü de açık ve yeşil alanlar oluşturuyor. Kişi başına yaklaşık 10.66 metrekare yeşil alanın bulunduğu planın sadece ana aks üzerindeki bisiklet ve yürüyüş yol uzunluğu da 12 kilometreyi aşıyor. Ekokent planında karbon salınımının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla enerji kullanımı, su kullanımı, atık yönetimi, gri su ayrıştırılması ve yağmur suyu depolanması gibi birçok ekolojik konuda uygulamaya ilişkin plan notları ile yapılan düzenlemeler de yer alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teknik alt yapı alanları dahil belediye hizmet alanları olarak yüzde 56’sı ayrılacak. Burada da bir meydan ve Bursaray aktarma istasyonları olacak. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “En son verilen kararda 5 bin metrekare altında parsel oluşturulamaz notu var. Bu, oradaki yapılaşmanın daha sağlıklı olması açısından önemli bir plan notu. Lütfen hep beraber bu planın arkasında duralım” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kentteki sanayileşmenin yaşam alanı ihtiyacını artırdığına işaret ederek 2040 Çevre Düzeni Planı kapsamında yeni konut alanlarının planlanacağını dile getirdi. Aktaş, şehrin batı bölgesinin giderek büyüdüğüne işaret ederek bu ve benzeri nedenlerin ulaşımda sorunlara neden olduğunun altını çizdi. 2040 Çevre Düzeni Planı’nda Bursa’nın 17 ilçesi bütünlük arz edecek şekilde 6 planlama bölgesine ayrılıyor.

Penguen fabrikayı taşıyıp, yaşam alanı inşa edecek

Öte yandan kentin batısında yer alan ve kentleşme nedeniyle artık şehir içinde kalmış olan bazı üretim tesislerinin de arazilerini konut alanlarına terk ederek tesislerini taşımaları gündemde. İzmir Yolu üzerinde Balkan Mahallesi’nde 1988 yılından bu yana üretim yapan Türkiye’nin en önemli işlenmiş gıda ihracatçılarından Penguen Gıda da bu çerçevede harekete firmalardan. Firmaya ait 250 bin metrekarelik alan 2013 yılında 1/5000 Ölçekli Görükle Nazım İmar Planı Değişikliği kapsamında ticari yapılar, konut, sağlık, eğitim, spor, sosyal ve kültürel tesisler gibi yapılaşmaları kapsayabilecek ticaret alanına çevrilmişti.

Edinilen bilgiye göre firma Akfen GYO’ya mevcut arazisi üzerinde konut ve yaşam alanı oluşturulması için proje hazırlatmaya başladı. Eğer Akfen GYO’nun hazırlayacağı proje Penguen tarafından kabul edilirse, firma üretim tesisini hammaddenin de yakın olduğu Karacabey, Mustafakemalpaşa taraflarına taşımayı planlıyor. Projenin kabul edilmesi, yapılması ve mevcut tesisin taşınması sürecinin 3 yılı bulacağı ifade ediliyor. Aynı bölgede büyük araziye sahip bir diğer firma da Hastavuk. Firmaya ait 300 bin metrekarelik arazinin bulunduğu bölge ağırlıklı ticaret alanları statüsünde imara açıldı. Konut inşaatları da yapılabilecek. Hastavuk, zaten bir süredir bu bölgede üretim yapmıyordu. Bölge özellikle lojistik merkez yatırımı yapmak isteyen firmaların da radarında.