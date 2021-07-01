Bursa’nın bilişim ekosistemine ‘Detroit’ modeli

Esra ÖZARFAT

BURSA - “Bursa’yı Amerika’da bilişimin merkezi konumunda olan Detroit gibi yapmak istiyoruz” diyen Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul, ilk adımı nitelikli, üreten insan kaynağının oluşturulması alanında attıklarını söyledi. Bu kapsamda Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile staj programını içeren bir protokol imzaladıklarını belirten Doğrul, staj yapacak öğrencilerin ortak bir proje kapsamında çalışmalarının uygulandığı Türkiye’de ilk örnek çalışma olacağını ifade etti. İdris Doğrul, “Protokol, Bursa’da bilişim ekosistemine üreten insan kaynağının sağlanması açısından STK, özel sektör, üniversite işbirliklerine örnek olacak. Bilişim öğrencilerinin özel sektöre uyumlanma süreçlerinde BİSİAD, regüle görevi üstlenecek. Bilişim firmaları ile başarılı öğrencileri buluşturuyoruz. Bu sayede beyin göçümüzü durduracak ve başarılı start-up firmalara kaynak sağlayarak Bursa’nın bilişim kenti olması için çalışmalara hız kazandıracağız. Temmuz ayında başlayacak 40 günlük staj programına 35 öğrenci alınacak. BİSİAD üye firmalarında staj yapacak öğrenciler ortak proje üretirken üye firmalarda sürdürülen projelere de dahil edilecekler” dedi.

Hedef beyin göçünü engellemek

Hedeflerinin gençlerin normal staj anlayışı dışında STK ve özel sektör işbirliğinde özel bir projede çalışarak nihai bir ürün ortaya koymalarını sağlamak olduğuna işaret eden İdris Doğrul, “Her öğrenciye bir modül verilecek. O modülden de bütünleşik bir ürün ortaya çıkacak. Böylece öğrencilerin altyapılarını, bilgi birikimlerini öğrenerek buradan çıkacak başarılı çocukları bilişim sektörüne transferini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda veri de toplamış olacağız. Bu verilerle eksiklerine göre müfredat değişikliği, yeni programlama dilleri ve dünyada ticaretin yazılım konusunda nasıl dönüştüğüne dair bilgileri paylaşarak o altyapıda çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Ayrıca öğrencileri yıl içerisinde düzenleyeceğimiz etkinliklerle sürekli aktif halde tutacağız. Bursa Teknoloji Transfer Ofisi’yle birlikte buradan çıkan çocukları start-up’larla birlikte değerlendirme, yatırımcı bulma yoluna gideceğiz. Hedefimiz gençleri bu alanda endüstriye kazandırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak” diye konuştu. Doğrul, önümüzdeki süreçte meslek okullarında da aynı programı başlatacaklarını, ayrıca bilişim alanına özel meslek yüksekokulları açılmasını hedeflediklerini vurguladı. İdris Doğrul, dernek olarak sanayi kenti Bursa’da ikinci Teknokent’in kurulması için de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.