Bursa’nın dağ ilçeleri turizm yatırımlarına yöneldi

Esra ÖZARFAT

BURSA - Pandemi nedeniyle yaşanan karantinalar ve sokağa çıkma yasakları insanların tatil anlayışlarını da etkiledi ve kalabalık ortamlardan uzak, doğada daha fazla vakit geçirme gibi aktiviteler öne çıkmaya başladı. Uludağ’ı, gölleri, şelaleleri, denizi, yayları ve en önemlisi de büyükşehirlere olan yakınlığıyla Bursa da bu anlamda öne çıkan illerin başında geliyor. Uludağ’ın yamaçlarında kurulu olan ve ağırlıklı olarak hayvancılıkla geçimini sağlayan dağ ilçeleri de doğa turizminden pay alabilmek için yeni yatırımlara yöneldi. Eko turizm gelirlerini artırmaya odaklanan Keles Belediyesi’nin Başkanı Mehmet Keskin, “Dağ yöresinin önümüzdeki süreçte en önemli gelir kaynağı kırsal turizm olacak. İlçemizin en önemli unsuru gözden uzak sakin ve gürültüsüz çevreye sahibiz. İnsanı doğa ile daha yakınlaştırıyoruz. Bu kapsamda çilek ve kiraz mevsimlerinde toplama etkinlerini organize edeceğiz. Yeni normale insanların temasta bulunmak zorunda kalmayacağı, kalabalıklardan uzak şekilde tatil yapma imkânı bulacağı bir turizm için hazırlanıyoruz. Keles’e özgü doğal ürünleri ön plana çıkarmak için çabalarımız var” dedi. Kocayayla’da bungalov evleri yenileyerek sezona hazır hale getirdiklerine değinen Keskin, “Geç de olsa eko-turizm çalışmalarımızı hayata geçirme imkânını bulduk. Bunun dışında Büyükşehir’in de tek katlı ve iki katlı olmak üzere tasarlanarak yapmakta olduğu 18 tane Bungalov ev yapımı sürüyor, en kısa zamanda hayata geçirilecek. Özel sektörden de talepler var, bunları da değerlendirip, yönetmeliklere uygun olanlara destek veriyoruz” diye konuştu.

Görecik Yaylası turizme açılacak

İlçenin doğal güzelliklerini değerlendirerek kırsal kalkınmayı sağlamak istediklerini belirten Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Görecik Yaylası’nı turizme kazandıracaklarını söyledi. Planlanan eko turizm tesisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacağını bildiren Korkmaz, maliyeti 15 milyon lirayı bulacak proje tamamlandığında, tesisin işletmesinin de belediye tarafından yapılacağını dile getirdi. Proje kapsamında taş ve ahşap evlerden oluşan bir tatil köyü planlanıyor. Korkmaz, “130 dönümlük alana sahip olan Görecik, geleneksel yayla şenlikleri yaptığımız, doğa ile iç içe bir yer. Burayı güzelleştireceğiz. Sahne, tribün gibi yerler ekleyeceğiz. Halkın gelip; konaklayabileceği, piknik yapabileceği alanlar oluşturacağız. O bölgenin hemen yanında Küçük Görecik dediğimiz başka bir yer daha var. Orda da karavan turizmine yönelik bir projemiz olacak” bilgisini verdi.

Kocasu Deresi rafting parkuru 19 Mayıs’ta açılacak

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, çalışmaları devam eden Kocasu Deresi rafting parkuru ile ilgili şu bilgileri verdi: “Ülkemizin en özel rafting parkuru olan Kocasu, kabuğunu kırmak isteyen Orhaneli’nin turizm umudu oldu. 19 Mayıs'ta açılışını yapacağız. Öte yandan Bursa Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle hayata geçirdiğimiz Eko Turizm Tesisi’nde de sona yaklaştık. Doğanın kalbinde, bungalov evleri, Osmanlı evi, çadır ve karavan kampının yer aldığı bu özel tesis doğa sporlarının en güzel alternatifi olacak.”

Harmancık’a kamp ve karavan alanı

Harmancık Belediyesi’ne ait eko turizm tesislerinin ulusal alanda bir marka değer haline geldiğini söyleyen Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, artarak devam eden ziyaretçi potansiyelini karşılamak, yeni turizm çeşitliliği oluşturmak için, kamp ve karavan turizmi projesini devreye alacaklarını duyurdu. Etüt ve projeleri biten proje çerçevesinde, uluslararası standartlarda 30 araçlık kamp karavan yerleri oluşturacaklarını söyleyen Ataş, “Yemek pişirme ve yıkama yerleri, duş alanları, kamp çadır alanı, hobi bahçeleri, değişim kütüphanesini de içerisinde yer alacağı projemizi, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu yetkilileri ile istişare içerisinde gerçekleştireceğiz” dedi.