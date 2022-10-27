Bursa’nın en büyük millet bahçesi İnegöl’de kuruluyor

DÜNYA (BURSA) - İnegöl Belediyesi, 2019 yılında ilk adımı atılan ve 2022 itibariyle çalışmaların start aldığı Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi projesini İnegöl’e kazandırmak için kolları sıvadı. Şehrin kuzey kısmında Boğazköy Barajı manzarasına sahip yarımada hüviyetindeki 451 bin 800 metrekarelik arazi üzerinde projelendirilen Millet Bahçesinin 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. 100 milyon TL’ye mal olması beklenen Millet Bahçesi alanında yol açma çalışmaları başladı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün İnegöl ve Bursa basını ile bölgenin en büyük Millet Bahçesi olacak proje alanında bir araya geldi. Kamuoyuna projenin tanıtımının yapıldığı buluşmada, proje ile ilgili tüm detaylar paylaşıldı.

Şehrin yeni giriş kapısı olacak

Projenin hayata geçirildiği lokasyon hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Alper Taban, “Burası bizim şehrimizin kuzey hattı. Aslında burası şehrin gelişim bölgesi olarak da düşünülebilir. Hemen karşı tarafta Ağaç İşleri Sanayi Bölgemiz var. Barajın ilerisinde de Kuzey Anadolu Otoyolu bulunuyor. Hızlı Tren projesi de bu aksın ilerisinde gerçekleşecek. Bunları değerlendirdiğimizde aslında otobanlar, ulaşım imkanları şehirlerin de gelişimini etkiliyor. Dolayısıyla burası İnegöl’ün yeni bir giriş kapısı olarak değerlendirilebilir. Konum olarak da Millet Bahçemiz şehrimizin imar hattının bittiği noktadan 1 kilometre uzaklıkta. Aynı zamanda hemen yanımızda Hamzabey, barajın diğer ucunda Boğazköy ve Sungurpaşa Mahallelerimiz ile yaşamın devam ettiği bölgeler içerisinde kaldığını söyleyebilirim” diye konuştu.

Yol açma çalışmaları başladı

Projenin detaylarını da paylaşan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Millet Bahçemiz 451 bin metrekarelik bir alanda projelendirildi. Kayıtlarda bal ormanı olarak geçiyor burası ancak orman vasfını kısmi olarak yitirmiş bir alan. Ancak bu yatırımlar neticesinde bu alan bir orman özelliğine dönüşecek. Burada çam ağaçları ağırlıklı olduğu için yazın da kışın da yeşil görebileceğimiz bir alan. İnegöl’ümüzde Hikmet Şahin Kültür Parkımız var. Aslında orası da bir Millet Bahçesi. Yaklaşık 300 dönümlük düz bir zeminde kurulmuş ve vatandaşlarımızın kullandığı güzel bir mekan. Şehrimizin bugün 300 bin dolayında nüfusa sahip olduğunu düşünür ve mevcut projeksiyon nüfusunun önümüzdeki 15 yıl içerisinde 500 bine geleceğini hesap ettiğimizde bu tür ulaşım alanlarının çoğaltılması ihtiyacı ortaya çıkıyor. Biz de bu düşünceyle 2019 yılında bu projenin planlarını çalıştık. 2020 yılında Orman Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlardan onayları, gelişim planlarını çıkardık. 2021 yılında maliyet çalışmaları ve diğer fizibilite çalışmaları yapıldı. Bu yıl Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı ihale neticesinde çalışmayı başlatmış olduk. Öncelikle şu anda yüklenici firma yol açma çalışmalarını gerçekleştiriyor.”

100 milyon lira yatırım planlanıyor

451 bin 800 metrekarelik alanda yaklaşık 100 milyon TL dolayında yatırımla hayata geçirilecek proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da destek alınacak. Proje, ölçek olarak Bursa’da tek parça halinde en büyük Millet Bahçesi olacak. Başkan Taban, şu bilgileri verdi: “Projemiz içerisinde Heyecan Park olacak. Yine seyir terası oluşturacağız, küçük bir amfimiz olacak, piknik alanlarımız olacak, restaurantımız, kafeteryamız, çocuk oyun alanlarımız olacak. Gözlem kulemiz var. Burası bir yarımada olarak düşünüldüğünde, karşı bölgede kuş popülasyonunun izlenebileceği bir yer olacak. Alan içerisinde oluşturulan peyzajlarla bir flora fauna alanı oluşturulacak. 880 araçlık otoparkımız olacak. Alan içerisinde bir şelale ve katlı havuz sistemi olacak. Aşağıda da biyolojik göletimiz bulunuyor. Yürüyüş yollarımız ve bisiklet yollarımız da alan içerisinde yer alacak. 7 bin dolayında yeni ağaç buraya dahil etmiş olacağız. Şu anda yol açma çalışmaları sürüyor, ardından altyapı ve üst yapı çalışmaları başlayacak. Doğal yapıyı da bozmadan burayı insanların dinlendiği, nitelikli vakit geçireceği bir alana çevirmek istiyoruz.”