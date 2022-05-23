Bursa'nın gastronomi potansiyeli yüksek

DÜNYA (BURSA) - Cumhurbaşkanlığı’nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinesinde 21-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ‘Türk Mutfağı Haftası’, Bursa Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla düzenlenen programla kutlandı. Bursa’nın zengin mutfak kültüründen örneklerin sergilendiği Merinos Parkı’ndaki programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da katıldı. Programda Bursa’nın yerel lezzetlerinin tanıtımının yanında Bursa Çölyakla Yaşam Derneği işbirliğinde glutensiz ürün ikramları yapılarak, çölyak hastalığı ve glutensiz yaşamın önemine değinildi.

“Sayısız değerlere sahibiz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’nın gastronomi ve mutfak kültürü açısından Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Aktaş, “Bu değerleri ortaya çıkarmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak farklı paydaşlarla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Rumeli’den Balkanlar’a, Kafkaslar’dan Anadolu’nun farklı bölgelerinden göç alarak büyüyen Bursa’da her türlü mutfak kültürü var. Bu zenginliği tüm Türkiye ve dünyayla buluşturmak istiyoruz. Pideli köftesinden siyah incirine, süt helvasından tahinli pidesine, Bursa şeftalisinden Gemlik zeytinine varana kadar sayısız değerimiz var. Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler planladık. 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde 3 gün boyunca Bursa’da ilk defa ‘Bursa Gastronomi Festivali İpeksi Lezzetler’ ismiyle bir festival gerçekleştireceğiz. Gastronomiyle alakalı büyük hedeflerimiz var. Bursa olarak bu potansiyele sahibiz” dedi.

“Bizi tehdit eden, endüstriyel gıdalardır”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Emine Erdoğan’ın Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı’ kitabıyla kürsüye çıkarak çalışma hakkında bilgi verdi. Anadolu topraklarındaki çorba kültürünün önemine değinen Demircan, “Gelişi güzel endüstriyel ürünleri tüketmemeliyiz. Hangi bölgede yaşıyorsak o bölgede üretilen ürünleri tüketmeliyiz. Beslenmek bir kültürdür. Yaşadığımız çevreyle bütünleşmenin bir yolu da bölgedeki gıdalarla beslenmektir. Anadolu’da gıda çeşitliliği fazladır. Bizi tehdit eden, endüstriyel gıdalardır. Bunun zararlarını her zaman dile getirmeliyiz. Bu amaçla 81 ilimizde eş zamanlı olarak Türk Mutfağı Haftası programları düzenleniyor. Mutfak kültürünün turizm içinde önemli payı olduğunu da unutmayalım. Mutfağın ne kadar kıymetli olduğunu unutmamalıyız” diye konuştu.