Bursa’nın hızlı treni 2023’te raylarda

Esra ÖZARFAT

BURSA - Temeli 9 yıl önce atılan, ancak güzergah ve proje değişiklikleri nedeniyle bugüne kadar tamamlanamayan Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı’nda yeni gelişmeler yaşanıyor. Projenin Bursa’dan Osmaneli’ne kadar olan kısmının 2023’e kadar tamamlanması planlanıyor. Ardından Bandırma’ya uzatılacak olan hat, yolcunun yanı sıra liman bağlantılarıyla yük taşımacılığında da kullanılacak. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı’nın temeli dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın katılımıyla 2012 yılında Bursa Mudanya yolu Balat mevkiinde atılmıştı. Ancak aradan geçen 9 yılda deprem riski nedeniyle güzergahın değişmesi, kamulaştırmada yaşanan sorunlar, projelerin yeniden yapılması gibi nedenlerle süreç tamamlanamadı.

Son olarak geçen yıl ağustos ayında Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 201 kilometrelik Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini işi ihalesi yapıldı. İhaleyi, 9 milyar 449 milyon liralık teklifi Kalyon İnşaat kazandı. İhale kapsamında, 95 kilometrelik Bursa-Bandırma hattı, 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir hattı ile 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli hattı yer aldı. Kalyon İnşaat, 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli hattındaki çalışmalara başlamak amacıyla Yenişehir Ebeköy civarında yaklaşık 45 bin metrekarelik alanda şantiye kurulumuna başladı. Projeye göre Bursa, Yenişehir ve Osmaneli üzerinden Yüksek Hızlı Tren Hattına bağlanacak, böylece Bursa – Bilecik – Ankara – İstanbul arası kesintisiz ulaşım sağlanacak. Bu sayede Bursa-Ankara arası 2 saat 10 dakikaya inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre projenin Bursa – Osmaneli ayağında yılda 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton/yıl yük taşınması öngörülüyor.

Hem yük, hem yolcu taşınacak

Konunun Ankara’daki takipçisi olan AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, proje kapsamında 200 km/saat hıza sahip trenlerle yolcunun yanı sıra yük taşıması da yapılabilecek bir hat üzerinde çalışıldığını duyurdu. Mustafa Esgin, ilk etapta Osmaneli-Geçit arasındaki kısmın tamamlanacağını belirterek, “Türkiye’deki demiryolu ağlarına Bursa’yı bağlayacak son derece önemli bir yatırım. Bursa 15 milyar dolar ihracat potansiyeli olan bir il. Bu potansiyelimizi bugün karayoluyla dünya pazarlarına gönderiyoruz. Navlun maliyetlerimizi düşürerek raylı sistemler ve deniz yoluyla dünya pazarlarına ulaşacağız. Hat Bandırma limanına da uzatılacak. Ayrıca Gemlik’te de bir hat olacak. İhalesi yapıldı. Kredi onayı tamamlandı. 9,5 milyar liralık hazır krediyle yapılacak proje, aynı zamanda Bursa’nın Cumhuriyet tarihinde tek kalemde aldığı en önemli yatırım. En kısa sürede tamamlama gayreti içerisindeyiz. Geçit’teki hızlı tren istasyonu tamamladıktan sonra kent için raylı sistemi de Şehir Hastanesi’ne kadar uzatacağız. Bunun için de 1.6 milyar liralık kredi onaylandı” dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da güzergahın değişmesi, plan ve projelerin yeniden yapılmasının zaman aldığını, buna rağmen projenin 2023’te tamamlanarak hizmete gireceğini ifade etti.

“Yük treni standartlarına düşürüldü”

Öte yandan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ise AK Partili vekillerden Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD yetkililerine kadar herkesin yılda birkaç kez düzenli olarak, Bursa’ya hızlı tren müjdesi verdiğini söyledi. Karaca, “Proje 9’uncu yılını geride bıraktı, ancak henüz ortada ne tren var, ne demiryolu. AKP hükümetleri Bursa’ya ve Bursalılara boş vaatlerle zaman kaybı yaşatıyor” diye konuştu. Temeli aynı dönemde atılan 393 kilometrelik Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattının tamamlandığını hatırlatan Karaca, projenin, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim beyannamesinde 2020’de tamamlanacağının vaat edildiğini hatırlattı. İsmet Karaca, 250 kilometre hıza uygun son teknolojik sistemlerle donatılmış olarak inşa edileceği açıklanan hattın, artık yük treni standartlarına düşürüldüğünü iddia etti.