Bursa’nın ihracatı mart ayında artıya geçti

Esra ÖZARFAT

BURSA - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) mart ayı ihracat verileri açıklandı. Yıla ihracatta eksi ile başlayan Türkiye’nin üçüncü büyük ihracatçı kenti Bursa, mart ayında artıya geçti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.5’lik artış kaydeden Bursa, ilk çeyrekte 3.7 milyar dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.8 artış yakaladı.

Bursa’dan mart ayında en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde yapıldı. Mart ayında otomotivciler ihracatlarını yüzde 16.8 artırırken, yılık ilk çeyreğinde ise 1.9 milyar dolarlık ihracatla yüzde 3.6 gerileme yaşandı. Bursa’nın istihdam dostu sektörlerinden hazır giyim ise mart ayı ihracatında yüzde 23.8 artış kaydederken, sektörün ilk çeyrek artışı yüzde 1.5 oldu. Tekstilde de aylık artış yüzde 29.1, ilk çeyrek artışı ise yüzde 4.1 oldu. Bursa’nın katma değer üreten önemli sektörlerinden makine sektörünün ihracatında da mart ayı yüzde 35.3 artışla kapatıldı. Sektörün ilk çeyrek ihracatındaki artış ise yüzde 21.3 olarak gerçekleşti. Mobilya sektörü de hem ilk çeyrekte hem de mart ayında ihracatta artış kaydeden sektörlerden oldu. Mobilyacılar yaptıkları ihracatla mart ayında yüzde 50.9, ilk çeyrekte ise yüzde 26.3 artış kaydetti.

Avrupa ülkelerine ihracatta artış kaydedildi

Bursa’nın ana ihracat pazarlarından olan Almanya’ya mart ayında yüzde 35.2 artış kaydedilirken, ilk çeyrekteki ihracat artışı ise yüzde 16.7 oldu. Yine kentteki otomotiv ana sanayilerin de etkisiyle bazı Batı Avrupa ülkelerine ihracatta artışlar yaşandı. Mart ayında Fransa’ya yüzde 66.7, İtalya’ya yüzde 45.8, İspanya’ya yüzde 45.1, Hollanda’ya 17.6 ve Belçika’ya yüzde 36.8 ihracat artışı kaydedilirken, pandemi sürecini ağır geçiren Birleşik Krallık’a yapılan mart ayı ihracatında ise yüzde 0.3 gerileme yaşandı. Öte yandan mart ayında alternatif pazarlar olarak ABD, Çin, Irak, Rusya ve bazı Kuzey Afrika ülkelerine ihracat artışları yaşanırken, Doğu Avrupa ülkelerinde de mart ayı ihracatlarında artışlar kaydedildi.

UİB, yüzde 40 artışla 3 milyar dolar ihracat yaptı

Öte yandan Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) de Mart ayı verilerini açıkladı.

UİB’in mart ayındaki ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 40 oranında artarak 3 milyar dolar oldu. Mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “İhracatımızdaki artış trendi devam ediyor. Mart ayında yüzde 40’lık artış ile önemli bir ivme yakaladık. Tüm dünyayı etkileyen pandemiye rağmen Üyelerimiz, istihdam, üretim, döviz girdisi, inovasyon gibi ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak için büyük bir gayretle çalışmakta ve sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmektedir” dedi.

OİB’in ihracatı Mart ayında 2.5 milyar dolar

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39’luk artışla 2 milyar 543 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık ihracat performansı ise 23 milyar 133 milyon dolar olarak açıklandı.

Tekstil ihracatı 109 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), Mart ayında bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 28’lik artışla 109 milyon 443 bin dolarlık ihracata imza attı. UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 34 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında geçen yılın mart ayına göre yüzde 59 oranındaki artışla 81 milyon 89 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 783 milyon 457 bin dolar oldu.

Mart ayında 19 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 196 milyon 609 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25’lik artışla 9 milyon 720 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 151 milyon 531 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin Mart ayı ihracatı 243 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık ihracatı da 2 milyar 271 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşmiş oldu.