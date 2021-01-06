Bursa’nın ikinci teknokenti Almanya veya Amerika modeli ile kurulacak

Türkiye’nin 86’ıncı, Bursa’nın da ikinci teknokenti Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından kurulacak.

10 yıllık bir üniversite olarak teknokent kurmanın bir başarı olduğunu vurgulayan Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Teknokent ile Bursa Teknik Üniversitesi tematik üniversite gelişimini önemli bir seviyeye getirdi. Hocalarımızın ve öğrencilerimizin kurduğu firmaları kampüsümüz içine getireceğiz. Organize sanayi bölgelerinden firmaların da kampüste yer alması için çalışacağız. Özellikle TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında işbirliğinde olduğumuz firmaların teknokentte de bulunmalarını istiyoruz. Üniversite kampüsü ile sanayi kampüslerinin daha sağlam köprüler kurmasını sağlayacağız. Teknolojinin üretildiği kent olacağız. Üniversite-sanayi işbirliğinde Türkiye birincisi, Ar-Ge’ye en çok para harcayan ikinci üniversite olduk. Teknokent ile kuruyoruz. İş fikirlerinin gerçekleştirilip büyütülebilmesi için korunaklı alanlar oluşturacak, özgün işlerin yürütülmesine vesile olacağız.” dedi.

Karademir, BTÜ olarak Bursa’nın bilgi ve yetişmiş insan kaynağında yurtdışı ve il dışına olan bağlılığından kurtulmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

“Teknokentlerin paravan firmaların olduğu yerler olmaması lazım.” diyen Arif Karademir, bu ortamlarda oluşan iş fikirlerinin somut ürüne dönüşmesinin önemine vurgu yaptı. Karademir, “Teknokentlerdeki ofislerin ıslak, gürültülü laboratuvar ve atölyelerin de olduğu bölgeler olması gerekir, sadece bilgisayar bağlantısının olduğu yerler değil. Mini bir sanayi olması lazım. Prototiplerin geliştirildiği, tasarımların yapıldığı bir merkez olması lazım.” şeklinde konuştu.

“OSB’ler için organize bilim merkezi kurulsun”

Sanayideki en önemli ham maddenin bilgi ve insan kaynağı olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Arif Karademir, “Bu anlamda Bursa’da OSB’lerin bulunduğu bölgelere, organize bilim merkezlerinin de kurulması gerek. Bu ancak üniversiteler ile olabilir. Ar-Ge merkezi sayısı olarak Bursa ikinci sırada. Ama bir tane teknokent var. Kocaeli’de 4 tane. Bursa’da yeni teknokentlerin kurulması önemli.” diye konuştu. Üniversite öğrencilerinin sanayinin içinde olmasının da önemine dikkati çeken Prof. Dr. Karademir, öğrencilerin birinci sınıf itibari ile staja gitmesi ve mesleği pratikte de erken yaşta öğrenmesi gerektiğini belirtti.

“BTÜ’de her yer Teknokent olmalı”

Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa TTO) AŞ. Genel Müdürü Doç. Dr. Nadir Yıldırım da, teknokentte yer alacak şirketlerde sektör çeşitliliğine odaklanacaklarını ifade ederek, “Katma değerli ürün üretecek, gerçekten Ar-Ge yapacak, içinde yazılımcıdan robotik sistemler üzerine çalışan firmalara, teknolojik şirketlerden otomotive, tekstil sektörüne kadar çeşitli firmalar bulunacak. Hedefimiz uzun vadede doğru yapılanmayı sağlamak. İşbirliğinde hareket edilecek bir sistem kuracağız. Üniversiteler zaten Ar-Ge’nin ve katma değerin üretildiği yerler. Dolayısıyla bir bina ile sınırlı kalmayıp, üniversitelerde her yerin Teknokent olduğu bir yapı istiyoruz. Almanya ve Amerika modelini örnek alıyoruz. Ayrıca sanayinin Ar-Ge ayağının bir kısmının da Teknokentte olmasını hedefliyoruz.” dedi.