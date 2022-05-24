Bursa'nın ilk gastronomi festivali Bursa GastroFest için geri sayım başladı

ZEHRA ORUÇ

BURSA- Yeme-içme severlerinin ünlü şefler, yemek yazarları ve kanaat önderleriyle buluşacağı Bursa GastroFest, Bursa Skal Kulübü tarafından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği'nin (GÜMTOB) destekleriyle 5 Haziran'da Botanik Park'ta gerçekleştirilecek. 'Gelenekten Geleceğe' temasıyla düzenlenecek Bursa GastroFest ile şehrin ilk gastronomi festivaline imza atacaklarını söyleyen Bursa Skal Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Güleç, "Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce gurmeyi bir araya getireceğimiz ve Bursa'nın gastronomi kenti kimliğine güçlü bir vurgu yapacağımız Bursa GastroFest, eşsiz lezzetlerimizi vitrine çıkarmamıza vesile olacak. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gastronomik deneyim yaşatmayı amaçlıyoruz. Tüm gün sürecek festivalimizde ünlü şefler, yemek yazarları, akademisyenler, kanaat önderleri, ülkemizin önde gelen restoranları ve şefleri tarafından hazırlanan tadım sofralarını beğeniye sunacağız. Workshop çalışmaları ile gastronomi konusunda yeni ufuklar açılmasına vesile olacağız” dedi.

Gurmelerin rotasında da Bursa olacak

Turizm acenteleri ve tüm Skal kulüpleri aracılığı ile Bursa dışından gastronomi turizmiyle ilgili ziyaretçileri Bursa'ya getireceklerini de vurgulayan Gülçin Güleç, Bursa’da konaklama süresinin 2 günün üzerine çıkamadığından yakındı. Güleç, “Bursa muhafazakar bir şehir. Misafirlerini evinde ağırlamayı daha itibarlı görüyor. Bu algıyı değiştirmeyi amaçladık. Gastronomi turisti daha fazla para harcıyor. Bir gün konaklayan bir gastronomi turistinin yeme-içme sektörüne katkısı ortalama 150 dolar. Hedefimiz bu kitleye ulaşabilmek” şeklinde konuştu.

Bursa GastroFest'e katılmak isteyenler, biletix üzerinden biletlerini temin edebilecek.