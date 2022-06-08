Bursa’nın ilk Gastronomi Festivali’ne 2 bin kişi katıldı

DÜNYA (BURSA) - Lezzet tutkunu gurmeleri; ünlü şefler, yemek yazarları ve kanaat önderleriyle buluşturan Bursa GastroFest; Uludağ Premium, Eker Süt Ürünleri, Hilton Bursa Convention Center, Podyumpark Bursa ve İnoksan’ın sponsorluğunda; Bursa Skal Kulübü tarafından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği’nin (GÜMTOB) destekleriyle Botanik Park’ta düzenlendi.

Bursa’nın gastronomi kimliğinin ön plana çıkarılması amacıyla ‘Gelenekten Geleceğe’ teması ile gelecek kuşaklara yeme-içme mirasının aktarılmasının hedeflendiği şehrin ilk gastronomi festivaline, yurdun dört bir yanından yoğun katılım gerçekleşti. 2 bine yakın kişinin katıldığı festivalin açılışındaki konuşmasında Bursa’nın zengin kültürel mirasına vurgu yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cüneyt Şener, “Ülkelerin ve şehirlerin zenginlikleri, sahip oldukları kent mimarisinin yanı sıra kültürel mirasıyla da ölçülür. Gastronomi de kentlerin kültürel birikimlerinin en önemli göstergelerinden biridir. Bursa, gastronomi turizmi konusunda her ne kadar geç kalmış olsa da Bursa GastroFest ile hızlı ve güçlü bir organizasyonun fitilini ateşledi” dedi. Türkiye’de gastronomi teması ile anılan ilk üç şehirden birinin Bursa olduğunu da kaydeden Şener, “Bu kapsamda BTSO olarak; Bursa ile özdeşleşen 7 adet ürünümüze coğrafi işaret aldık. Kestane şekeri için de Avrupa Birliği nezdinde tescil başvurusunda bulunduk. 6 bin yıllık kültürel birikime sahip Bursa’da, gastronominin turistik ve kültürel kalkınma noktasında büyük önemi olduğuna inanıyor ve ön plana çıkarılması için çaba sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa Skal Kulubü Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Güleç de, Bursa’nın gastronomi turizminden aldığı payı yıllardır artırabilmek için büyük çaba sarf ettiklerini ve bu düşünceden hareketle GastroFest’in doğduğunu kaydederek, “Bursa’nın gastronomi kimliğine güçlü bir vurgu yaptığımız festivalimiz, eşsiz lezzetlerimizi vitrine çıkarmamıza vesile oldu. Yoğun ilgiyle gerçekleşen BursaGastrofest nedeniyle Bursa’daki otellerin tam doluluğa ulaşması da ayrıca bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.