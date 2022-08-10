Bursa’nın ilk Sanal İstihdam Fuarı 11-12 Ağustos’ta

BURSA (DÜNYA) – Hızlı gelişen teknoloji ile iş arayanlar için işverenlerin işgücü taleplerine dijital ortamlarda erişim alternatifleri artıyor. Buna bağlı olarak bu tür erişim kolaylıkları işgücü piyasasında dijital ortamda yeni bir buluşma kavramını gündeme getiriyor. İŞKUR Bursa da, kentin ilk Sanal İstihdam Fuarını organize ederek, iş arama sürecindeki vatandaşların işe yerleştirilmesinde aracılık edilmesine hız veriyor.

İki gün sürece sanal fuara; istihdam oluşturma potansiyeli yüksek firmalar katılım sağlayacak olup, iş arayanlara işyerlerinin stantlarına dijital ortamda iş başvurusu, canlı çevrimiçi seminerlere, katılım, canlı olarak işverenlerle Chat yapabilme ve online iş görüşmeleri yapabilme imkanı gibi tüm hizmetler tamamen ücretsiz olarak sunulacak.