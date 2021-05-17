Bursa’nın kadın kooperatifleri kalkınmanın kaldıracı olacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Kadın dernek ve kooperatiflerinin özellikle kırsal bölgelerdeki kadınların ekonomiye katılımlarını sağlamada önemli bir paya sahip olduğu biliniyor. Bu kapsamda Bursa’da 21 kadın kooperatifi, 25 köy kadın derneği faaliyet gösteriyor. Bursa’nın yerel yönetimleri de sağladıkları desteklerle öne çıkıyor. Son olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemide dağıtılan gıda kolileri için ürünleri kadın dernek ve kooperatiflerinden alarak üreten kadınlara 500 bin liralık destek sağlanmış oldu. Ayrıca kooperatif ve derneklerin kullandığı mekanlarda yapılan tadilat, makine ve ekipman temini ile de 500 bin liralık katkı sağlandı.

34 kadın derneği ile protokol imzalandı

Nilüfer Belediyesi, kadın emeğini değerlendirmek, kadın istihdamını artırmak ve kadınların sosyal hayatın içinde daha fazla yer almalarını sağlamak için mahallelerde kadın derneklerinin kurulmasını ve faaliyetlerini destekliyor. Bu kapsamda 34 kadın derneği ile belediye arasında protokol imzalandı. Belediye son olarak 10 mahallenin kadın derneğine, yaptırdığı özel tasarım prefabrik binaları tahsis etti. Kadınların ürettiği ürünler Nilüfer Bostan’da satılırken, kadınlar Agora Çarşı’da kendilerine tahsis edilen alanda ürünlerini satışa sunuyor.

“Kadınlar için sosyal çıkış noktaları”

Yıldırım ilçesinde de Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin yanı sıra Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Esebey Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Her Dem Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de etkin faaliyet yürütüyor.

Mudanya’da kadın emeği değerleniyor

Mudanya Belediyesi de kooperatifleşmeyi desteklerken Kumyaka, Tirilye ve Güzelyalı’da bulunan kadın dayanışma derneklerinin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılıyor. Kurulan Mudanya Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de ürünlerini Alnur markasıyla pazara sunuyor.

Ekinezyadan 350 bin lira gelir hedefleniyor

Bursa İl Tarım Müdürlüğü’nün Karacabey’de bir süredir gerçekleştirdiği ekinezya deneme ekimi, Dağkadı Üreten Kadınlar Kooperatifi eliyle tarlaya taşındı. Yaklaşık 1.5 dönüm alanda ekinezya yetiştiren kadınlar ilk hasadı geçen yıl yaptı. Kooperatifteki 30 kadın ekinezyadan yaklaşık 350 bin lira gelir elde etmeyi planlıyor.

Gemlik’in yöresel lezzetlerini tanıtıyorlar

Gemlik’te ilk kurulan dernek olan Narlı Kadın Girişimci Derneği’nin başarısı Küçük Kumla, Büyük Kumla, Gencali ve Umurbey’de de kadın girişimci derneklerinin kurulmasının yolunu açtı. Girişimci kadınlar başta Gemlik zeytini, zeytinyağı ve Gemlik’in lezzetleri olmak üzere yöresel lezzetleri tanıtırken, kent kültürü ve ekonomisine de katkı sunmaya başladı. Gemlik Belediyesi de derneklere altyapı, lojistik ve malzeme desteği sağlıyor.

Ürünleri ilçe sınırları aştı

İnegöl Kadın Girişimciler Kooperatifi (KAGİKOOP) geçen yıl ürettiği tek kullanımlık önlükleri ihraç etmeyi başardı. Ayrıca sadece kadın emeğinin değerlendirildiği, satış ve pazarlamasının yapıldığı e-ticaret sitesi www.kagishop.com da aktif olarak faaliyetine başladı. Sınırları aşan bir diğer kooperatif de 2015 yılında, 44 kadının bir araya gelerek kurduğu Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Üye kadınlar sezona bağlı tarımsal ürünlerin internet üzerinden satışını yapıyor. Ayrıca İnegöl Belediyesi bünyesindeki İnesmek Butik de online ticaretin yanı sıra ilk mağazasını da açtı.