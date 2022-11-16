Bursa’nın termali vitrine çıkıyor

DÜNYA (BURSA) - Gemlik İlçesi Hisar Mahallesi’nde yaklaşık 9 bin metrekarelik alana konuşlandırılan tesis, toplam 6 bin 98 metrekare inşaat alanına sahip. 3 kattan oluşan tesisin, bodrum katında 7 adet özel aile banyosu, mescitler, teknik hacimler ve sığınak yer alıyor. Zemin katta 2 adet termal havuz, 2 adet hamam, masaj-sauna bölümü, soyunma, duş, wc ve dinlenme alanı bulunurken, tesisin birinci katında ise bay-bayan fitness salonları, terapi bölümü, kafeterya ve konaklama bölümü yer alıyor. Termal Turizm Tesisindeki inşaat alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel birikimiyle ün salmış bir şehir olduğunu belirtti. Başkan Aktaş, “Bursa, şifalı su kaynaklarının hem çokluğu hem de kalitesiyle ülkemizde önemli yer tutan şehirlerden biri. Bursa aynı zamanda Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği (EHTTA) üyesi bir şehir. Kaplıcalarıyla turistik bir nitelik kazanmış, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra şifalı sularıyla da dört mevsim turist çeken bir merkez haline gelmiştir. Bursa’nın hem merkezinde hem de ilçelerinde sayısız şifalı su kaynağı bulunmaktadır” dedi.

Gemlik’te Terme diye bilinen tesislerin uzun yıllar eski haliyle bölge halkına hizmet ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “2017 yılında burasıyla alakalı ihale yaparak süreci başlatmıştık. Akabinde gelişen pandemi süreci ve müteahhit değişimiyle beraber süreç yavaşlamıştı. Şimdi gerekli ihale çalışmaları yapıldı. İnşaatımız şuan yüzde 55’ler seviyesine ulaştı. 2023 Haziran ayına kadar tamamen bitirip faaliyete açmayı planlıyoruz. Burası Türkiye genelinde iddialı bir konumda olacak. Turizmle ilgili hedefleri olan bir şehiriz. Gemlik zaten önemli konumda bulunuyor. Bu tesis, Gemlik’e ciddi bir güç verecektir. Ciddi bir çekim merkezi olacaktır. Yakın zamanda ikmal ihalesini gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 90 milyonluk bir bedelle sonuçlandırılacak. Bittiğinde Gemlik ve Bursa adına önemli bir kazanım olacaktır” diye konuştu.