Bursa'nın tescilli ürünü zeytin için lisanslı depo kurulacak 

ESRA ÖZARFAT-BURSA

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Bursa’da, Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından zeytin ve zeytinyağı için lisanslı depo yatırımı konusunda ilk adım atıldı. Üyeler başta olmak üzere ilçe oda ve borsa başkanlarının talepleri doğrultusunda harekete geçen Bursa Ticaret Borsası, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) “2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı” kapsamında zeytinin başkenti Bursa’da, zeytin ve zeytinyağı için lisanslı depo tesisi yatırımı konusunda fizibilite çalışmalarına başladı. Bursa Ticaret Borsası, Marmarabirlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifl eri Birliği, Gemlik Ticaret Borsası, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası ile İznik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa hayata geçirilmesi planlanan lisanslı depo yatırımı öncesi yapılacak fizibilite çalışması ile zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı ilçeler başta olmak üzere zeytin ve zeytinyağı için lisanslı depo tesisi kurulması ihtiyacının belirlenip, öngörülen lisanslı depo yatırımının rantabl olup olmadığının tespiti hedefleniyor.

“İhtiyaç tespiti halinde çalışmalar hızlandırılacak”

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Bursa’nın tarımsal üretim potansiyelini daha da yukarılara çıkarmak için her geçen gün yeni adımlar attıklarını dile getirdi. Matlı, şunları söyledi: “Yapacağımız fizibilite çalışması ile bölgemizdeki zeytin üretim miktarına cevap verecek lisanslı deponun kapasitesi, teknik özellikleri, teknolojik alt yapısı, lokasyonu ve yatırımın ortalama toplam maliyeti belirlenecek. Ortaya çıkacak veriler ışığında gerçekleştireceğimiz değerlendirme sonucunda, böyle bir yatırımın kentimize, bölgemize ve üreticimize katma değer yaratacağının tespit edilmesi halinde çalışmalara hızlı bir şekilde başlamayı hedefliyoruz.”

Kenti̇n marka değeri̇ artacak

Bursa’da hâlihazırda yaklaşık 16 bin 150 kayıtlı zeytin üreticisi, 150’ye yakın zeytin işletmecisi ve iki bine yakın zeytin ticareti yapan gerçek/tüzel kişi bulunduğunu ifade eden Özer Matlı, öngörülen lisanslı depo yatırımının başta Bursa olmak üzere bölgeye de ciddi bir ivme kazandıracağını vurguladı. “Projeyle ilimizin ve ülkemizin tarımsal hasılasına katkı sağlamayı hedefl iyoruz” diyen Özer Matlı, Şu değerlendirmeyi yaptı: “Kurmayı planladığımız lisanslı depo işletmesiyle, olası arz yığılması sebebiyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi, ticaretin herkesçe kabul gören standartları belirlenmiş ürünler üzerinden yapılması, depolama kaynaklı kayıpların önüne geçilmesi, kaliteli üretimin teşvik edilmesi ve kayıt altına alınmış güvenli bir zeytin piyasasının oluşturulması amaçlanmaktadır. Tüm bunların yanı sıra ürün arzının sürekliliğini sağlayacak olası yatırımla birlikte, Bursa’mızın hem yurt içinde hem de yurt dışında marka algısı ve değeri kat be kat artacaktır.”