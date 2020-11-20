Bursa’nın yeni markası ‘Bursa Su’ tüketiciyle buluşuyor

ZEHRA ORUÇ-BURSA

Bursa’nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal tüm değerleri ön plana çıkarıp, kent ekonomisi için katma değer sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla Uludağ’dan gelen pınarlar da şehir ekonomisine can suyu oluyor. Kestel’in Gözede mevkiinde Uludağ yamaçlarında 2018 yılında ‘Muradiye Su’ markası ile üretime başlayan su şişeleme fabrikası, 11 farklı ürün gamıyla kısa zamanda sektörün önemli bir markası haline geldi. Oluşturduğu istihdamın yanında yıllık 40 milyon TL ciro ile kent ekonomisine katkıda bulunan Muradiye Su; Libya, Almanya, Hollanda, Belçika, Suudi Arabistan, Filistin, Kuveyt olmak üzere 7 ülke ile Türkiye’de de 26 ilde tüketiciyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi, Muradiye Su’nun yanında yeni markası ‘Bursa Su’yu sektörde güçlü bir marka haline getirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin ambalajlı suda yeni markası olan ‘Bursa Su’, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. Toplantıda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’de 2002 yılından sonra yaşanan ekonomik kalkınmanın yanı sıra ambalajlı su sektörüne yapılan yüksek teknolojik yatırımların ambalajlı su pazarını oldukça büyüttüğünü dile getirdi. Başkan Aktaş, “2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre dünyada 600 milyon hanenin ambalajlı su tükettiği belirtiliyor. Bu rakam yılda 391 milyar litre, yani dakikada yaklaşık 1 milyon adet ambalajlı suyun tüketilmesi anlamına geliyor. Türkiye’de ise yıllık kişi başı 68 litre pet ve cam, 81 litre damacana olmak üzere toplam 149 litre ambalajlı su tüketiliyor ve ülkemizde yaklaşık 400 adet su fabrikası bulunuyor. Bu fabrikalardan 28 adedi de şehrimizde yer alıyor. Yapılan hesaplamaya göre Bursa’mızda yıllık 450 milyon litre, yani yaklaşık 250 milyon TL tutarında hazır su pazarı bulunuyor. Şehrimizdeki bütün fabrikalarda şişelenen pınar su kaynakları, Bursa’mızın su ihtiyacının sadece yüzde 2,74’üne karşılık geliyor. Bu da şu anlama gelmektedir ki; bazılarının ifade ettiği gibi su fabrikalarının, Bursa’nın pınar suyu kaynaklarına herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Ayrıca bu su fabrikalarının tükettiği pınar su kaynakları bizim baraj havzalarımızın dışında yer almaktadır” dedi.

12 litrelik damacana ile piyasaya farklı ürün sunuyor

sektörde Bursa özelinde, ‘Bursa Su’ markası ile birlikte pazar lideri olmayı hedeflediklerinin de altını çizen Alinur Aktaş, Bursa Su ile de Bursa’ya yepyeni bir ürünü 12 litrelik damacana şişeyi kazandıracaklarını müjdeledi. Tüketicilerin 12 litrelik Bursa Su’yu 4 lira 75 kuruş gibi ekonomik bir fiyatla alabileceğine dikkati çeken Başkan Aktaş, “Ülkemizde bir ailenin asgari ambalajlı su tüketimi haftalık 1 litrelik 12 pet şişe olarak ölçü alındığında ekonomik açıdan; bir aile yılda 624 adet pet şişe tüketmektedir. 30.000 abone hedefimizle yola çıktığımızda, yıllık toplam 18 milyon 720 bin adet plastik şişenin doğaya karışması engellenecek, aynı zamanda döviz bazında petrokimya ürün alımı kısıtlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır” dedi.

Piyasanın yüzde 50 altında ve en az 1 yıl değişmeyecek fiyat uygulaması ile BESAŞ ve BUDO’da olduğu gibi pazarın denge unsuru olacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Haftada bir damacana kullanan bir ailenin bütçesine yıllık 390 TL katkıda bulunmuş olacağız. Sağlık açısından ise; ağır ürün kaldırılması sonucu oluşan bel ve boyun fıtığı gibi hastalıkların önüne geçilmesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 19 litreye göre çok daha hafif olduğu için ev veya iş yerinde kullanım kolaylığı sağlanmış olacak. Fabrikadan dağıtım araçlarına yüklenen ürünler başka bir aracı olmadan mahalle ve sokak aralarına girerek tüketicilere sunulacaktır. Bu da Bursa’da bir ilk olma özelliği taşıyor. Ayrıca Bursa Su 12 litre ürünleri BESAŞ bayilerinden de temin edilebilecek. Hemşerilerimiz, Bursa Su dağıtım araçlarının hangi bölge ve mahallede hizmet verdiğini ve geçiş saatlerini internet sitemizden öğrenebilecekler. Yeni markamız Bursa Su’nun şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.