Bursa’nın yerel yönetimleri ‘organik gıda’ için harekete geçti

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi; Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tarım Peyzaj A.Ş, BUSKİ ve Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) olarak tarım ve hayvancılık alanlarında çalışmalar yürütüyor. Ürün toplama merkezleri, ekipman destekleri, tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonları, ipekböcekçiliği ve arıcılık destekleriyle altyapının güçlendirilmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, üreticilere 2023 yılı sonuna kadar 5 milyon fidan desteği de sağlayacak. Büyükşehir, 2017 yılından bu yana tarıma 56 milyon TL’den fazla yatırım yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’da tarımla alakalı yaptığımız çalışmalar, ihracata, ekonomiye yansısın istiyoruz. Bursa’nın değerleri olan özellikle incir, armut gibi meyvelerde üreticimizi korumak için gerek duyulduğu dönemlerde alımlar yaparak ürünlerin piyasa değerini koruyoruz. Tohum dağıtımı yapıyoruz. Çiftçilerimize ürün pazarlaması konusunda destek olmak üzere bölgemizdeki kooperatiflerle iş birliği halinde çalışıyor, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak Bursa ürünlerini tanıtıyoruz. Özellikle yaban mersini ve ahududu projeleri ekonomik açıdan çiftçimize önemli katkı sağladı. Bu alanda rekolte ve kaliteyi artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Ayçiçek tohumları toprakla buluştu

“Topraktan Halka Zeytinyağı” sloganıyla her yıl belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytinyağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına taşıyan Mudanya Belediyesi, şimdi de kendi ayçiçek yağını ve buğdayını üretecek. Balabancık mahallesinde belediyeye ait 85 dönümlük arazide ayçiçek tohumlarını toprakla buluşturan belediye, hasattan elde edilecek yağı Mudanya’daki ihtiyaç sahiplerine dağıtacak, aynı alana ekim aylarında karakılçık buğdayı ekilecek. Gemlik Belediyesi de uygulama tarlasında elde edilen tohumları fideye dönüştürmüş ve kırsal mahallelere dağıtmıştı. Organik tarım hamlesini sürdürmeyi hedefleyen belediye, geçen yıl ilk hasadı yaptı.

Belediyelerden organik tarım hamlesi

Nilüfer Belediyesi, ekolojik tarım koşullarında, hiçbir zirai ilaç ve gübre kullanılmadan üretimini gerçekleştirdiği ürünlere, meyveleri de ekledi. Daha önce buğday, nohut, ayçiçeği gibi ürünler yetiştirilen Konaklı Ekoçiftlik Alanı’nda bu kez çeşit çeşit meyve fidanları toprakla buluştu. Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından temin edilen ayva, vişne, badem, elma, armut, nar, üzüm gibi meyve türlerinden oluşan yaklaşık 2 bin fidan, 45 dekarlık alana dikildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi’ne ait alanları meyve-sebzeyle donatarak sağlıklı gıdaya erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Alınacak ürünler Nilüfer Bostan Satış Noktası’nda vatandaşla buluşacak. Ayrıca kadın dernekleri iş birliğiyle Nilüfer Belediyesi’nin Hasanağa’daki Gıda Merkezi’nde de çeşitli ürünler üretilecek.

İnegöl’de 570 ton yağlık ayçiçeği üretilecek

Son dönemlerde yağ konusunda yaşanan kriz sonrası önlem almak adına girişimlerde bulunan İnegöl Belediyesi de, şehirde ayçiçeği üretimi teşvik ederek arttırmak adına 10 kırsal mahallede 132 çiftçinin faydalanacağı yağlık ayçiçeği tohumu desteği gerçekleştirdi. Toplamda bin 900 dekar alanda ayçiçeği üretimi sağlayacak tohum desteği ile birlikte İnegöl’de bu yıl 570 ton yağlık ayçiçeği üretimi yapılması hedefleniyor.

Vatandaşlara ek gelir sağlıyor

Karacabey’de de belediye tarafından defne, ıhlamur gibi ürünlerin yanı sıra aromatik bitki alanında da farklı projeler yürütülüyor. Belediyenin hedefi ilçede tıbbi ve aromatik değere sahip bitkilerin yetiştirilerek belediye bütçesine katkı sağlanırken, çiftçilerin de üretime teşvik edilerek ek gelir elde etmeleri. Ayrıca belediye tesislerinde ekonomik geliri ve besin değeri yüksek olan ejder meyvesi ile bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kalp damar hastalıkları, soğuk algınlığı, kanser gibi hastalıkları önlemesi başlıca özellikleri arasında yer alan aronya meyvesinin yetiştirilmesine de başlandı.