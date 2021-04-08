Bursaray'da ikinci faz tamamlandı

BURSA (DÜNYA) - Ulaşım yatırımlarına odaklanan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde Bursaray Emek – Şehir Hastanesi hattının temelini atmıştı. Ayrıca inşaatı devam eden T2 hattı ile birlikte Bursa’nın raylı sistem ağı 62 kilometreye çıkarken, diğer taraftan mevcut hatlardaki kapasiteyi artırma çalışmaları da hızla devam ediyor. İşletmeye açıldığı 2003 yılında yaklaşık 45 milyon yolcu taşıyan BursaRay’da bu sayı 2019 yılında 95 milyona ulaşırken, Büyükşehir Belediyesi ulaşımı daha konforlu hale getirmek amacıyla Sinyalizasyon Sistemi Revizyonu projesini devreye almıştı. Yaklaşık 9,5 milyon Euro'luk proje için BBR firması ile sözleşme imzalanırken, Üniversite – Arabayatağı arasında 2 dakikalık dizi aralığı için yapılan çalışmalar 3 faz şeklinde planlandı. Çalışmaların birinci fazını oluşturan Arabayağı – Paşa Çiftliği arası geçtiğimiz yıl Ekim ayında tamamlanmıştı. Projenin Paşa Çiftliği – Küçük Sanayi arasını kapsayan ikinci fazı da 21 Mart’ta tamamlandı. Küçük Sanayi - Üniversite arasını kapsayan üçüncü fazın ise ağustos ayında devreye alınması planlanıyor.

Kapasite yüzde 60 artacak

Bursa’da raylı sistem planlamasının 2000’li yılların başında 2 milyon nüfusa göre yapıldığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sistem çalışmaya başladığında 45 milyon olan yıllık yolcu sayısında 95 milyonları gördüklerini kaydetti. Nüfus artışı ile birlikte kesintisiz ve konforlu ulaşıma olan ilginin de sürekli arttığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bir taraftan yeni raylı sistem hatlarımız ile ilgili çalışmalar devam ederken, diğer taraftan mevcut hatlarımızı da daha rantabl hale getiriyoruz. İstasyonlarda bekleme süresini kısaltacak ve kapasiteyi yüzde 60 oranında artıracak sinyalizasyon revizyonu çalışmasında birinci fazın ardından ikinci faz da tamamlandı. Konulan ek seferler ile daha şimdiden yüzde 31’lik bir kapasite artışı sağlandı. İnşallah Ağustos ayında üçüncü fazı da bitirdiğimizde bekleme sürelerinin 2 dakikaya düştüğünü, kapasitenin de yüzde 60 oranında arttığını hep birlikte göreceğiz.” dedi.