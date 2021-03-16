Bursaspor’un tesislerinde elektrikler kesildi

Esra ÖZARFAT

BURSA - 2019 yılından bu yana biriken elektrik borçlarıyla ilgili Bursaspor, daha önce 1’i sözlü, 2’si de yazılı olmak üzere Limak Uludağ Elektrik Şirketi ile 3 kez protokol imzalamıştı. Limak Uludağ Enerji’den alınan bilgiye göre borçların ödenmesi için daha önce taksitlendirme yapıldığı, 1 Mart tarihine kadar verilen son ödeme süresine 15 gün daha eklendiği, ancak herhangi bir gelişme olmayınca kulübün elektriklerinin dün saat 10:00 itibariyle kesildiği kaydedildi. Kulübün altyapı tesisleri Vakıfk öy Orhan Özselek Tesisleri’nde ise herhangi bir kesinti yapılmadı.

Öte yandan sezon başından bu yana maaş alamadığını ifade eden yeşil-beyazlı futbolcular, Ankaraspor galibiyeti sonrası bir açık mektup yazarak kamuoyu ile paylaştı. Bu ay başında da kulübe maddi destek için Bursa Valisi Yakup Canbolat önderliğinde ‘Hatıran Yeter Kombine Kartı’ kampanyası başlatılmış, Bursa Büyükşehir Belediyesi 5 bin 16, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bin 963, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi belediyeleri de biner kombine kartı alarak destek vermişti.