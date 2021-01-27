BURSİAD, Bursa’yı üst lige taşımak için çalışacak

BURSA (DÜNYA) - BURSİAD üyelerinin Bursa’ya 200 milyon dolar ihracat ve 8 bin istihdamla katkı sağladığına işaret eden Demir, “Şehirden sağladığımız kazanımlar bizi bu şehre borçlu kılıyor. Genç nesil olarak bizler bu bilinci bizden sonrakilere aktarmalıyız. Bu nedenle bu çatı altında bir araya gelerek Bursa’da bugüne kadar gerçekleşmemiş projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bursa şehri ve Bursaspor üst kimliği üzerinden bir araya gelerek kentin sosyal, ekonomik, kültürel pek çok alanda daha ileri taşınması için projeler geliştirmek için çalışmalara başladık. Ana başlığımız Bursa ve Bursa’nın markası olan Bursaspor” diye konuştu. Dernek olarak kentin problemlerini mercek altına alarak başta ulaşım ve çevre olmak üzere çözüm önerilerini içeren raporlar hazırlayacaklarını dile getiren Enes Can Demir, ilgili STK’lar, yerel yönetimler ve kamu kuruluşlarıyla bu raporları paylaşarak kentin planlanmasında etkin rol oynamayı hedeflediklerini aktardı. Bursaspor ile ilgili de açıklamalarda bulunan Demir şunları söyledi: “Türkiye’de hiçbir spor kulübü anonim şirkete dönüşmemesi halinde önümüzdeki 5 yılda başarılı olamayacak. Bir spor kulübünün anonim şirkete evrilmesi de kolay değil. Bununla alakalı iki finans kuruluşuyla çalışıyoruz. Minimum 3 yıl olmak üzere uzun vadeli bir yol haritasına ihtiyaç var.”