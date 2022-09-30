BURTARIM 2022 19. kez kapılarını açıyor

BURSA (DÜNYA) Ülkemizin en büyük 5 tarım fuarından biri olan Bursa Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Bursa Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı 4 - 8 Ekim tarihleri arasında Tüyap ve TARMAKBİR iş birliği ile Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 200’ün üzerinde katılımcı firma sayısıyla başta tarımsal mekanizasyon olmak üzere, geniş ürün yelpazesi ile dikkati üzerine çeken fuarda, ziyaretçiler tarım ve hayvancılık konusundaki son trendleri, gelişmeleri ve yenilikleri keşfederken ağırlıklı olarak yerli üretim ürünlerle buluşacak. Ziyaretçiler ayrıca düzenlenen etkinliklerle etkileşimli bir fuar deneyimi yaşayacaklar.

4 farklı salonda yapılacak

Yedi iklim coğrafyasına hitap eden tek fuar olarak da tanımlanan, modern tarımın tüm süreçlerinin yer aldığı her iki fuarda açık alanda traktör ve ekipmanları, 4 ayrı salon ve fuayeden oluşan kapalı alanda ise tohumdan sulama sistemlerine, hayvancılık ekipmanlarından tarımsal mekanizasyona, zirai ilaçlamadan gübreye, sebze-meyvecilikten, ekolojik tarıma, bitki beslemeden fide-fidana kadar geniş ürün grubu yer alıyor.

Yabancı ziyaretçiler gelecek

Değeri 100 binden TL’den başlayıp 5 milyon TL’ye kadar giden traktör ve ekipmanları Fuar Arena’da görücüye çıkacak. Ayrıca son dönemde dış ticarette rekora koşan tarım makineleri sektörü Bursa’da yeni ihracat bağlantıları sağlamak için fuar kapsamında binlerce yabancı ziyaretçiyle bir araya gelecek. Fuarda Balkan ülkelerinin tamamı, Avrupa’nın belirli bölgelerinden; Rusya-Ukrayna bölgesi, Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri, Körfez ülkeleri, Kuzey ve Orta Afrika ülkeleri ve İran’dan çok sayıda ziyaretçi ile Türkiye’den de 60’ın üzerinde şehirden ziyaretçi geleceği öngörülüyor.