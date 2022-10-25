BURTEX, tekstilciyi mutlu etti

ALİ ŞAHİN/BURSA

BTSO tarafından 8. kez gerçekleştirilen, giysilik kumaş ve aksesuar ürünlerinin sergilendiği Bursa Textile Show’da firmaların stantları ziyaretçi akınına uğradı. Fuarı İngiltere, Rusya, İspanya, Meksika ile Hollanda başta olmak üzere 50 farklı ülkeden sektör profesyoneli ziyaret etti. Yabancı alıcılar, fuarda yer alan 133 firmas ile görüşüp 2022-23 sonbahar/kış kumaş koleksiyonlarını inceleme imkanı buldu. Fuar süresince toplam 10 bine yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Her firmanın ortalama 75 iş görüşmesi yaptığı fuarda birçok sipariş anlaşmasına imza atıldı.

“Bursa’yı güçlendiriyor”

Oda olarak firmaların dünyaya açılması noktasında önemli projeler yürüttüklerini söyleyen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa Textile Show Fuarı Bursa’nın üretim ve ihracat merkezi konumunu güçlendirmek için önemli bir misyon üstleniyor. UTİB ile birlikte Bursa ve Türk tekstilini dünya pazarındaki gücünü devam ettirebilmek adına önemli bir işbirliği yapıyoruz. Bu fuarda 130’ün üzerinde katılımcı firma yer aldı. Bir o kadar da bekleme listesinde ismi olan firmamız vardı. Önümüzdeki fuarımızı inşallah Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceğiz. Sektörümüze ve firmalarımıza yakışır büyüklükte bir etkinlik olacak” ifadelerini kullandı.

“1,4 milyar dolarlık hedefimiz var”

Tekstil alanında bölgenin en büyük fuarı olan Bursa Textile Show’da yılsonu ihracat hedefini 1,4 milyar dolar olarak belirlediklerini kaydeden UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “BURTEX'in çok faydalı iş birlikleri için önemli bir platform olacağına inanıyorum. Güvenilir ve aranan bir tedarikçi ülke olduğumuzu tüm dünyaya pek çok kez kanıtladık. Tüm bu başarılı çalışmaların arkasında yatan en büyük güçlerin başında, gelişmiş ülkelerin standartlarına erişmemizi sağlayan Ar-Ge, inovasyon ve tasarım kültürünü sektörümüze entegre edebilmemiz geliyor. Türk tekstil ve hazır giyim sektörlerinin dünyada hak ettikleri sağlam konumu güçlendirmeleri için tüm ekosistemimizle birlikte sürekli çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

“İhracat payı böyle artabilir”

Uzun bir pandemi döneminden sonra gerçekleşen fuarlara katılımın iyi seviyede olduğunu da kaydeden DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, “Fuarın özellikle yabancı müşteriler açısından oldukça iyi geçtiğini görüyoruz ve bu, bizi mutlu ediyor. Sadece davet usulüyle gelen değil tamamen fuarı duyup, kendileri ziyaret eden çok misafirimiz var. Bu da geleceğe yönelik daha başarılı olacağımızın sinyallerini veriyor. İhracat payımızı artırmamız gerekiyor, bu da ancak etkin katılımın olduğu fuarlarla sağlanabilir. Ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki Bursa’mızın ihracat payını ancak bu şekilde daha da yukarıya çıkarabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Katılımcıların fuarda kalma süresi uzadı”

Fuarın oldukça iyi geçtiğini belirten Seçen İplik Genel Müdürü Soykan Gülseçen, “Bu fuar organizasyonu artık iyice oturdu. 45 ülkeden misafir ağırladık. Bu ülkelerin dağılımı da oldukça güzel. Aynı zamanda ihracata yeni başlayacak firmaların bağlantı kurması yeni pazarlara açılması için önemli bir rol üstleniyor. İlk organizasyonlarda gelen ziyaretçiler fuarı kısa sürede gezdikten sonra civar şehirlere seyahat ediyordu ama artık bu durum da ortadan kalktı. İşin arka yüzünde de önemli bir organizasyon gücü olduğunu görebiliyoruz. Bu yıl kendi adımıza güzel bir fuar geçirdik. Görüşmeler yaptık. Verimli olduğunu söyleyebilirim” dedi.

“Numaune talep edenler oldu”

Burtex’in oldukça verimli geçtiğini ve birçok ülkeden numune talepleri aldıklarını belirten Simmod Tekstil Satış ve Pazarlama Müdürü Tuce Turgut, “Rus müşteriler mart ayındaki fuara gelememişti. BURTEX’e onların ciddi bir hareket kattığını söyleyebilirim. Rusya’nın dışında Danimarka, Hollanda, Belçika ve Fransa’dan ciddi bir talep vardı. İngiltere’nin biraz gerilediğini söyleyebiliriz. Fuarın sonuçları görmek için henüz erken. Tam anlamıyla fuarın dönüşünü kış aylarında alacağımızı düşünüyorum. Ama daha fuar aşamasında bizden numune talep edilmesi önemliydi” diye konuştu.

Memnun ayrıldılar

Hollanda’dan fuarı ziyaret etmek için Bursa’ya gelen Lijanna Nagle, son olarak mart ayında düzenlenen fuara katıldığını belirtti. Bu kez fuarın çok daha hareketli ve canlı geçtiğini ifade ederek, çok güzel kumaşlar sergilendiğini söyledi. Fuara Meksika’dan gelen Eric Chavez ise fuara 5. kez geldiğini ve çok başarılı bir fuar olduğunu vurguladı. Meksika pazarı için çok çeşitli aynı zamanda kaliteli kumaşlar bulabildiklerini belirterek, önümüzdeki yıllarda da bu fuara katılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.