BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay: “Nazar değmesin”

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, 2020 yılında pandemi nedeniyle azalan istihdamda bir süredir devam eden yükselişin sevindirici olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre işsiz sayısı 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bin kişi olmuş. İstihdam edilenlerin sayısı da 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bin kişi. Bu rakamlar çok sevindirici. Bu olumlu rakamların mutluluğunu yaşarken, uyarımızı da yapmak zorundayız. Pandemide azalan talebin ardından gelen yüksek talebe karşı işsizlik azaldı istihdam arttı. Ancak, bu enflasyonist ortam ve yüksek kurun menfi etkileri de olabilir. Umalım ki ihracat artışı devam etsin. Hükümetin düşük faiz, ihracat, yatırım ve istihdam hedefi umalım ki kur yükselişini alt edebilsin.”

Türkay, enerji ve hammaddeye gelen zamların üretim üzerinde ciddi baskı yarattığını da kaydederek, Ocak 2022’den itibaren buna işçi ücretlerindeki artışın da ekleneceğini söyledi. Türkay, asgari ücret ve diğer çalışan ücretlerinin enflasyon karşısında eridiğini gördüklerini söyleyerek, “Adil gelir dağılımı gelişmiş bir ülke olmanın şartları arasında. Ancak, hassas bir dönemden geçiyoruz. Dengelerin gözetilmesi önemli. Çalışanların hak ettiğini alması önemli ve fakat bunun enflasyonu körüklemesinin de önüne geçilmeli” dedi.