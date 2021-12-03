BUSİAD Başkanı Türkay: 2022 zor geçecek

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, döviz kurlarındaki yükselişe rağmen faizde düşüş ısrarının beklendiği gibi enflasyon rakamlarını yukarı çektiğini ifade ederek, “Yüksek enflasyon Türkiye’nin unutmak istediği mazisidir. Yeniden o günlere dönmek istemiyoruz. Üretenler olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Yönetenlerden de politikaları doğru belirlemelerini bize yol gösterecek ışık olmalarını bekliyoruz” dedi.

Türkay, yüzde 3.51 aylık enflasyon rakamının bazı ülkelerde bir yılda görüldüğüne de dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Akaryakıt ve doğalgaz gibi enerji ürünlerini dövizle aldığımız için buradaki artış tüm üretimde fiyatları yukarı çekiyor. Ayrıca üretim için ithal ettiğimiz her şey de bizim ürünlerimizin zamlanmasına neden oluyor. Bu kısırdöngünün bir an önce kırılması gerekli. Politika değişikliğinin gerçeklere ve ekonomi bilimine uyumlu olmasını umuyoruz. Zor geçecek 2022 için elimizden geleni yapacağız. Gıdadaki artışlara acil çözüm üretilmesi gerektiğini de bıkmadan bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

Türkay, yeni doğalgaz zamları ile akaryakıt zamlarının da gelecek ayki enflasyonu yükseltmesini beklediklerini de kaydetti.