BUSİAD ‘yenileşim’ ödül süreci başladı

ZEHRA ORUÇ

BURSA- BUSİAD Evi bahçesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, 5. Yenileşim Ödülü’nün de verileceği ve bu yıl 12’incisi gerçekleştirecek Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu’nun mottosunun ‘Sürdürülebilirliğin DNA’sı’ olduğunu söyledi. Küçükkayalar, “BUSİAD olarak Bursa’mızın tarım, turizm ve sanayi sektörleri arasında dengeli bir büyüme içinde olması gerektiğini her yerde vurguluyoruz” diyerek, şunları söyledi: “Bursa’nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğu gerçeğini unutturmak istemiyoruz. Tarım, turizm ve sanayinin birbirlerinin alanlarına müdahale etmeden gelişmesinden yanayız. Bu anlayışın sürdürülebilirliğin de temeli olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar yapılan hataları sürdürmemek için artık tüm Bursalılar olarak kendimize kalıcı yol haritaları çizmeli, hedefler belirlemeli, bu hedefleri benimsemeli, içselleştirmeli ve bu hedeflerden sapmamalı, vazgeçmemeliyiz. “Sürdürülebilirliğin DNA’sı” olarak belirlenen bu yılki Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu’nda tarımdan sanayiye her alanda sürdürülebilirliğin dijitalleşmeyle birlikte nasıl sağlanabileceğini konuşmayı hedefliyoruz.”

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, BUSİAD logosuna da vurgu yaparak, “Logomuzdaki ipek böceği kozası, dut yaprağı ve dişli, sürdürülebilirliğin BUSİAD’ın kurucuları tarafından ne kadar iyi anlaşıldığının göstergesi. Önemli bir bölümü bugün hayatta olmayan bu vizyoner insanları yeniden saygıyla anarken, BUSİAD olarak sürdürülebilirliğin genlerimizde olduğunu bir daha vurgulamak istiyorum” dedi.

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve BUSİAD Dijital Dönüşüm-Yenilikçilik ve Girişimcilik Uzmanlık Grubu Sorumlusu Tuncer Hatunoğlu ise, seçilen motto ve sürece ilişkin bilgiler verdi. Pandemi nedeniyle 2020 yılında sempozyumun düzenlenemediğini hatırlatan Hatunoğlu, 2021 yılında ise “E-ticaret” başlığıyla çevrim içi bir etkinlik gerçekleştiğini söyledi. BUSİAD Dijital Dönüşüm-Yenilikçilik ve Girişimcilik Uzmanlık Grubu Başkanı Ahmet Ersin Eren de, Yenileşim Ödül sürecinin 5 kategoriden ve bu kategorilerdeki iş sonuçlarının değerlendirilmesinden oluştuğu bilgisini verdi.

5. Yenileşim Ödüllerine başvuru için son tarih 10 Haziran Cuma.